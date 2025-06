Paysandu x Criciúma: onde assistir, horário e prováveis escalações

Paysandu e Criciúma se enfrentam pela última partida da 10ª rodada da Série B. A bola começa a rolar às 21h (de Brasília) desta segunda-feira (2), no Estádio Leônidas Sodré de Castro, em Belém. O confronto terá a transmissão ao vivo da Disney+ (serviço de streaming) e será decisivo na parte de baixo da tabela.

Paysandu em confronto contra o Remo (Foto: Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu vive um começo de Série B desesparador. Atualmente, o clube é o lanterna da competição com nenhuma vitória conquistada. São apenas quatro pontos em nove jogos no campeonato. A ultíma vitória do Papão foi contra o Remo na final do Paranaense, porém, mesmo assim, a equipe foi vice após perder na disputa de pênaltis.

O Criciúma, por sua vez, enfrenta um momento parecido de seu oponente. O clube, recém rebaixado da Série A do Campeonato Brasileiro, é o vice-lanterna da segunda divisão com seis pontos conquistados e apenas uma vitória. O Tigrão venceu sua ultíma partida há um mês atrás, quando ganhou do Red Bull Bragantino no jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil. No entanto, no jogo de volta, foi goleado por 6 a 0 e se despediu da competição.

Criciúma venceu o Bragantino pela Copa do Brasil (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

Ficha do jogo PAY CRI Série B 10ª rodada Data e Hora segunda-feira, 2 de junho de 2025, às 21h (de Brasília) Local Estádio Leônidas Sodré de Castro, em Belém Árbitro Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG) Assistentes Pablo Almeida da Costa (MG) e Marcyano da Silva Vicente (MG) Var Rodolpho Toski Marques (PR) Onde assistir

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ESCALAÇÃO DA PAYSANDU (Técnico: Luizinho Lopes)

⁠Matheus Nogueira; Dudu Vieira, Yeferson Quintana, Maurício e Patric; Ramón Martínez; Rossi, André Lima, Matheus Vargas e Benjamín Borasi; Nicolas

ESCALAÇÃO DO CRICIÚMA (Técnico: Eduardo Baptista)

Kauã; Rodrigo, Benevenuto e Castán; Marcinho, Zé Gabriel, Morelli, Gui Lobo (Juninho) e Marcelo Hermes; Diego Gonçalves e Thales

