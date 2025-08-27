O Manchester City informou o Tottenham de que não tem interesse em vender Savinho nesta janela de transferências. A equipe de Pep Guardiola vê o brasileiro como uma peça chave e não está disposta a se desfazer do jogador nem por 70 milhões de euros (R$ 442 milhões), segundo o jornalista Fabrizio Romano.

Com a permanência de Savinho, o Manchester City também bloqueia qualquer possibilidade pela contratação de Rodrygo, do Real Madrid. O brasileiro tem seu futuro indefinido na reta final da janela de transferências, uma vez que não é visto como um jogador essencial desde a chegada de Xabi Alonso como novo treinador.

Nos dois primeiros jogos da temporada do Manchester City, Savinho não foi relacionado devido a uma lesão sofrida na pré-temporada. Com as contratações de Cherki e Reijnders, os Sky Blues não entendem a necessidade de buscar novos atletas no mercado com a permanência do camisa 26 no elenco do clube inglês.

O que sobra para Rodrygo sem o Manchester City?

O nome de Rodrygo foi especulado em diversos clubes da Premier League nas últimas semanas, como Manchester City, Liverpool e Arsenal. No entanto, o mercado na Europa se encerra na segunda-feira (1º) e não há muitas especulações envolvendo o nome do brasileiro na reta final da janela de transferências.

