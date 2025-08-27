menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

França anuncia convocação para as Eliminatórias com estreia de joia

Bleus enfrentam Ucrânia e Islândia na primeira dezena de setembro, por vaga na Copa do Mundo de 2026

Didier Deschamps, treinador da França (Foto; Nicolas Tucat/AFP)
imagem cameraDidier Deschamps, treinador da França (Foto; Nicolas Tucat/AFP)
715bf623-e909-44de-a9b5-72b99ff8610d_WhatsApp-Image-2025-02-10-at-12.59.17-1-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Borges
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/08/2025
12:39
  • Matéria
  • Mais Notícias

Didier Deschamps, técnico da França, anunciou, nesta quarta-feira (27), a lista de convocados para a Data Fifa de setembro. Os Bleus terão pela frente compromissos com Ucrânia e Islândia, pela continuidade das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Ex-titular de seleção campeã do mundo é colocado à venda após briga no vestiário

O comandante convocou os astros do time, como Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé, mas deixou fora algumas peças experientes. Nomes como Camavinga, Pavard e Kolo Muani não foram lembrados por Deschamps para a próxima jornada continental.

A novidade da lista, porém, ficou por conta de outro jovem. Maghnes Akliouche, de 23 anos, tem se destacado com a camisa do Monaco e foi lembrado por Didier, recebendo sua primeira convocação para defender a seleção nacional principal, já que chegou a atuar na divisão de base dos Bleus e na equipe olímpica.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

2️⃣3️⃣ Confira a lista da França para as Eliminatórias

🧤 Goleiros: Lucas Chevalier, Mike Maignan e Brice Samba
🛡️ Defensores: Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, William Saliba e Dayot Upamecano
🧠 Meio-campistas: Desiré Doué, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni e Khéphren Thuram
🎯 Atacantes: Maghnes Akliouche, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Michael Olise e Marcus Thuram

continua após a publicidade
Lista de convocados da França - Eliminatórias
Lista de convocados da França para os compromissos das Eliminatórias (Foto: Reprodução)

A França entra em ação no dia 5 de setembro, visitando a Ucrânia no Municipal de Wroclaw, às 15h45 (de Brasília). Quatro dias depois, recebe a Islândia no Parc des Princes, no mesmo horário. A rodada de setembro da Data Fifa marca o início da trajetória das seleções no Grupo D, completado pelo Azerbaijão.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias