França anuncia convocação para as Eliminatórias com estreia de joia
Bleus enfrentam Ucrânia e Islândia na primeira dezena de setembro, por vaga na Copa do Mundo de 2026
Didier Deschamps, técnico da França, anunciou, nesta quarta-feira (27), a lista de convocados para a Data Fifa de setembro. Os Bleus terão pela frente compromissos com Ucrânia e Islândia, pela continuidade das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.
O comandante convocou os astros do time, como Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé, mas deixou fora algumas peças experientes. Nomes como Camavinga, Pavard e Kolo Muani não foram lembrados por Deschamps para a próxima jornada continental.
A novidade da lista, porém, ficou por conta de outro jovem. Maghnes Akliouche, de 23 anos, tem se destacado com a camisa do Monaco e foi lembrado por Didier, recebendo sua primeira convocação para defender a seleção nacional principal, já que chegou a atuar na divisão de base dos Bleus e na equipe olímpica.
2️⃣3️⃣ Confira a lista da França para as Eliminatórias
🧤 Goleiros: Lucas Chevalier, Mike Maignan e Brice Samba
🛡️ Defensores: Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, William Saliba e Dayot Upamecano
🧠 Meio-campistas: Desiré Doué, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni e Khéphren Thuram
🎯 Atacantes: Maghnes Akliouche, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Michael Olise e Marcus Thuram
A França entra em ação no dia 5 de setembro, visitando a Ucrânia no Municipal de Wroclaw, às 15h45 (de Brasília). Quatro dias depois, recebe a Islândia no Parc des Princes, no mesmo horário. A rodada de setembro da Data Fifa marca o início da trajetória das seleções no Grupo D, completado pelo Azerbaijão.
