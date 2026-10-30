Sorrento x Altamura: onde assistir, horário e escalações

Sorrento e Altamura se enfrentam neste sábado (31), às 10h30 (horário de Brasília), no Stadio Comunale Donato Curcio, em Picerno, pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Sorrento empatou com o Internazionale II por 1 a 1, fora de casa, pela Serie C1. Já o Altamura empatou com o Potenza por 2 a 2, em casa, pela mesma competição.

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Na tabela de classificação, o Sorrento ocupa a 12ª colocação, com 12 pontos. O Altamura, por sua vez, está em 10º lugar, com 14 pontos.

Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone C)

📅 Data: 31 de outubro de 2026

⏰ Horário: 10h30 (de Brasília)

📍 Local: Stadio Comunale Donato Curcio, Picerno

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 31 de outubro de 2026, às 10h30

Local: Stadio Comunale Donato Curcio, Picerno

Rodada: 12

Fase: Girone C

Escalações prováveis

Sorrento

Técnico: V. Maiuri

S. Harrasser; F. Fusco, R. Cargnelutti, A. Viscardi e M. Puzone; L. Crecco, L. Capezzi e M. Cuccurullo; A. Potenza, F. Ricci e S. Parker.

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Altamura

Técnico: G. Raffaele

F. Perucchini; R. Tudor, F. Pacia, M. Zazza e T. Mogentale; E. Gudelevičius, N. Dipinto e M. Nazzaro; A. Curcio, M. Bočić e M. Rosafio.