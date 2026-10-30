Sorrento x Altamura: onde assistir, horário e escalações
Sorrento x Altamura: pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Sorrento e Altamura se enfrentam neste sábado (31), às 10h30 (horário de Brasília), no Stadio Comunale Donato Curcio, em Picerno, pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Sorrento empatou com o Internazionale II por 1 a 1, fora de casa, pela Serie C1. Já o Altamura empatou com o Potenza por 2 a 2, em casa, pela mesma competição.
Na tabela de classificação, o Sorrento ocupa a 12ª colocação, com 12 pontos. O Altamura, por sua vez, está em 10º lugar, com 14 pontos.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 31 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 10h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Donato Curcio, Picerno
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 31 de outubro de 2026, às 10h30
Local: Stadio Comunale Donato Curcio, Picerno
Rodada: 12
Fase: Girone C
Escalações prováveis
Sorrento
Técnico: V. Maiuri
S. Harrasser; F. Fusco, R. Cargnelutti, A. Viscardi e M. Puzone; L. Crecco, L. Capezzi e M. Cuccurullo; A. Potenza, F. Ricci e S. Parker.
Altamura
Técnico: G. Raffaele
F. Perucchini; R. Tudor, F. Pacia, M. Zazza e T. Mogentale; E. Gudelevičius, N. Dipinto e M. Nazzaro; A. Curcio, M. Bočić e M. Rosafio.
Tudo sobre
Onde Assistir
Barcelona x Alavés: onde assistir, horário e escalaçõesHá 12 horas
Onde Assistir
Corinthians x Mirassol: onde assistir, horário e escalaçõesHá 14 horas
Onde Assistir
Fiorentina x Atalanta: onde assistir, horário e escalaçõesHá 21 horas
Onde Assistir
Grêmio x Athletico PR: onde assistir, horário e escalaçõesHá 22 horas
Onde Assistir
Everton x Newcastle: onde assistir, horário e escalações pela Copa da Liga InglesaHá 22 horas
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (29/10/2026)Há 23 horas
Mais LANCE!