Six Kings Slam 2025: programação e onde assistir

Nesta quarta-feira (15), tem início o Six Kings Slam 2025, torneio exibição que reúne seis importantes nomes do tênis masculino. São eles: Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Dkokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz e Stefanos Tsitsipas. O evento, que vai até sábado (18) terá transmissão exclusiva da Netflix. As partidas acontecem em Riad, na Arábia Saudita.

Esta será a segunda edição do torneio. Na primeira, a final foi disputada entre Sinner e Alcaraz e o italiano levou a melhor, por 2 sets a 1, nas parciais de 6-7, 6-3, 6-3.

Jannik Sinner no Masters 1000 de Xangai (Foto: Jade Gao/AFP)

Este ano, Djokovic e Alcaraz entram direto na semifinal. Enquanto isso, os outros atletas começam nas quartas. Como é de exibição, o campeonato não vale pontos para o ranking mundial.

Programação

O primeiro jogo começas às 13h30 (de Brasília) em cada dia.

QUARTA-FEIRA (15/10)

Alexander Zverev (GER) x Taylor Fritz (USA)

Jannik Sinner (ITA) x Stefanos Tsitsipas (GRE)

QUINTA-FEIRA (16/10)

Carlos Alcaraz (ESP) x Vencedor de Zverev x Fritz

Novak Djokovic (SRB) x Vencedor de Sinner x Tsitsipas

QUINTA-FEIRA (18/10)

Disputa do terceiro lugar

Final

O Six Kings Slam

O Six Kings Slam faz parte do Festival de Riyadh, que desde o ano de 2019 recebe visitantes de todo o mundo para shows, atividades esportivas e eventos culturais durante o inverno. A capital da Arábia Saudita consolida-se como palco de um dos maiores eventos de entretenimento globais.

Segundo a Netflix, os fãs terão acesso a uma cobertura de tecnologia, com mais de 20 câmeras, incluindo wirecam, drone, equipamentos robóticos, gráficos de realidade aumentada, comentários de especialistas e uma narrativa envolvente em torno das estrelas do esporte.