Six Kings Slam: torneio de tênis terá transmissão exclusiva de streaming

A Netflix vai transmitir com exclusividade o Six Kings Slam, torneio de exibição que reúne alguns dos maiores nomes do tênis mundial. A competição será realizada em Riyadh, entre 15 e 18 de outubro, e, segundo a plataforma, não terá custo adicional para os assinantes.

A edição inaugural do Six Kings Slam, realizada em outubro de 2024, surpreendeu o mundo do tênis. O torneio reuniu seis dos melhores jogadores do planeta e teve como campeão Jannik Sinner, que superou uma desvantagem de um set para Carlos Alcaraz e venceu em uma partida emocionante por 6-7, 6-3, 6-3.

O torneio promete partidas intensas e disputadas. Além de Sinner, estarão na ANB Arena nomes como Carlos Alcaraz, cinco vezes campeão de Grand Slam; Novak Djokovic, vencedor de 24 títulos de Grand Slam em simples; Alexander Zverev, três vezes finalista de Slam; Jack Draper, número 5 do ranking mundial, e Taylor Fritz, finalista do US Open de 2024. Todos buscam conquistar o título desta temporada.

Segundo a plataforma, os fãs terão acesso a uma cobertura de tecnologia, com mais de 20 câmeras, incluindo wirecam, drone, equipamentos robóticos, gráficos de realidade aumentada, comentários de especialistas e uma narrativa envolvente em torno das estrelas do esporte.

Foto: Divulgação/ Netflix

Sobre o evento de tênis

O Six Kings Slam faz parte do Festival de Riyadh, que desde 2019 recebe visitantes de todo o mundo para shows, atividades esportivas e eventos culturais durante o inverno. A capital da Arábia Saudita consolida-se como palco de um dos maiores eventos de entretenimento globais.

O torneio se junta a outras transmissões ao vivo da Netflix, como WWE Raw (todas as segundas-feiras) e a luta Canelo vs. Crawford, marcada para 13 de setembro, ampliando a presença da plataforma no segmento de esportes e entretenimento ao vivo.