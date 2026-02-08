Atitude de Endrick pelo Lyon divide opiniões na Europa: 'Muda tudo'

Endrick entrou em campo pelo Lyon, na tarde deste sábado (7), em duelo contra o Nantes pela 21° rodada do Campeonato Francês. Uma atitude do atacante brasileiro dividiu muitas opiniões nas redes sociais europeias.

continua após a publicidade

Na segunda etapa de Lyon x Nantes, Endrick foi expulso por agressão. O atacante tinha cartão amarelo e recebeu o segundo, mas o VAR chamou o árbitro, que trocou por vermelho direto. A decisão gerou muita polêmica.

➡️Estêvão vira alvo de debate após jogo do Chelsea: 'Já cansei'

➡️Ídolo do Fluminense, Felipe Melo se manifesta sobre ida de Arias ao Palmeiras

continua após a publicidade

Nas redes sociais, o lance de Endrick pelo Lyon dividiu muitas opiniões, principalmente na Europa. Alguns consideraram que o brasileiro foi merecidamente expulso, mas teve quem achou errada a decisão do árbitro. Veja os comentários abaixo:

Endrick celebra gol marcado pelo Lyon sobre o Laval, na Copa da França (Foto: Olivier Chassignole/AFP)

Veja repercussão dos europeus

Tradução sobre Endrick no Lyon: Aqueles caras que estão reclamando do cartão vermelho do Endrick… parem. É amarelo + amarelo = vermelho e é a decisão certa. No entanto, não é normal dar-lhe um cartão vermelho imediatamente, ok? E pare com isso… Houve uma falta do jogador do Nantes antes…..

continua após a publicidade

Tradução: Veja o replay. Ele leva um cartão amarelo no momento em que chama o Endrick. O Endrick se faz de craque ao não voltar. Acho que o árbitro só ia dizer para ele se acalmar e que era a última vez.Não há motivo para criticar o árbitro pelo cartão vermelho.

Tradução sobre Endrick no Lyon: Acabei de perceber o erro. O cartão vermelho direto é merecido, rsrs. É óbvio que ele está fazendo isso por maldade e para causar danos cruéis.

Tradução sobre o brasileiro: Deste ângulo, fica claro que Endrick não está fazendo o gancho intencionalmente. É um segundo sinal amarelo, mas não vermelho: e isso muda tudo para os próximos prazos.

Começo empolgante de Endrick no Lyon

Contratado por empréstimo até o fim da temporada, Endrick entrou em campo com cinco gols marcados pelo Lyon em cinco partidas disputadas. O centroavante se tornou em algumas semanas a grande referência ofensiva do ataque de Paulo Fonseca.

No entanto, Endrick desfalcará o Lyon diante do Nice, pela 22ª rodada da Ligue 1. Além disso, o atacante pode tomar uma punição mais severa por ter recebido o cartão vermelho direto.

Apesar da expulsão do atacante, Lyon venceu o Nantes por 1 a 0. Pavel Sulc foi o autor do único gol da partida marcado aos 24 minutos da etapa inicial aproveitando uma finalização de Afonso Moreira para superar o goleiro Anthony Lopes.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte no Lyon de Endrick! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.