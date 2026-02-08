Astros do Real Madrid não estarão em campo contra Valencia; entenda

Dois dos principais jogadores do Real Madrid não estarão em campo contra o Valencia neste domingo (8), às 17h (de Brasília). Pela primeira vez em três anos, Vini Jr e Bellingham não foram relacionados ao mesmo tempo em uma partida. A ausência dupla, responsáveis por 14 gols na temporada, ocorre em um momento no qual Kylian Mbappé concentra a maior parte da produção ofensiva da equipe, com 37 gols marcados até aqui.

O astro brasileiro cumpre suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos, enquanto o camisa 5 inglês se recupera de lesão muscular da perna esquerda. Vini deve retornar na próxima rodada, enquanto Jude ainda deve permanecer fora por cerca de três semanas.

Desde o verão europeu de 2023, o clube merengue não havia divulgado uma lista de relacionados sem ao menos um dos dois atletas. Houve situações em que Vinícius ou Bellingham não atuaram em partidas específicas, inclusive permanecendo no banco de reservas, mas nunca ficaram fora simultaneamente da convocação. O cenário, portanto, é inédito no período recente do clube.

Vini Jr soma oito gols na temporada, enquanto Bellingham marcou seis. O Real Madrid tem 77 gols no total, sendo 48% deles anotados por Mbappé. A dupla responde juntos por 35% dos gols da equipe, e, somados ao atacante francês, os três concentram 67% da produção ofensiva do time na temporada.

Alaba e Vini Jr comemorando o gol de Mbappé, na vitória do Real Madrid sobre o Rayo Vallecano (Foto: Thomas Coex/AFP)

Outros desfalques do Real Madrid contra o Valencia

O técnico Arbeloa já havia destacado publicamente a preferência por manter seus principais jogadores em campo sempre que possível, ressaltando a capacidade de Vini e Bellingham de decidir partidas em qualquer momento. Mesmo assim, o Real Madrid não terá nenhum dos dois disponível contra o Valencia no Mestalla.

Além do atacante brasileiro e do meia inglês, o Real também não contará com Rodrygo, que trata uma tendinite no músculo isquiotibial da perna direita. Carvajal não reúne condições de iniciar como titular, e Alexander-Arnold chega sem ritmo de competição.

