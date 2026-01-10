O futuro de Hulk no Atlético-MG segue indefinido. Na manhã deste sábado (10), o atacante se manifestou publicamente durante um protesto de torcedores organizados na entrada da Cidade do Galo, em Belo Horizonte, e apresentou sua versão sobre o momento de tensão vivido com a diretoria alvinegra.

Ao chegar para o treino, Hulk desceu do carro e conversou com os torcedores, que cobravam explicações sobre a situação do elenco às vésperas da estreia no Campeonato Mineiro. Em meio às cobranças, o camisa 7 afirmou que não partiu dele a iniciativa de buscar uma saída do clube e disse ter sido colocado como responsável pelo desgaste nos bastidores.

— Não fui eu que me colocou no mercado. Tentaram me colocar como vilão. Mas em nenhum momento isso tirou minha paz. Me apresentei na data certa, não faltei a um dia de treino, estou trabalhando. De uma coisa vocês podem ter certeza: o que acontecer, a verdade vocês vão saber. Eu não me manifestei em nenhum momento. Apenas deixei bem claro que nada do que foi dito foi verdade. Disseram que me prometeram a chave do clube. Nada disso procede. Eu sou muito profissional. Sou muito homem. Eles sabem tudo o que aconteceu e foi conversado. Não vou falar sobre o que foi conversado nos bastidores, porque quando tiver que acontecer, a verdade vai ser dita. Pode ter certeza que eu vou dar minha cara e vou falar a verdade em cima do que aconteceu sobre minha pessoa.

O protesto ocorreu em um momento sensível da relação entre Hulk e a diretoria do Atlético-MG. O jogador tem contrato vigente até o fim de 2026 e negocia uma possível extensão por mais uma temporada. Em entrevista recente, dirigentes do clube minimizaram a possibilidade de saída, enquanto o próprio atleta já havia se manifestado nas redes sociais dizendo se sentir desvalorizado.

Enquanto o Atlético-MG se prepara para estrear no Campeonato Mineiro neste domingo (11), contra o Betim, na Arena MRV, a situação de Hulk segue em aberto. Em paralelo, o Fluminense monitora o cenário e aguarda uma definição entre atleta e clube mineiro para decidir se avançará ou não em uma eventual negociação.

Hulk em protesto de torcedores do Atlético-MG (Foto: Reprodução/ O Tempo)

Hulk, alvo do Fluminense, no Atlético-MG

Ídolo do Atlético-MG, Hulk se tornou o principal jogador do time desde que retornou ao futebol brasileiro em 2021, após cinco temporadas na China. Nesse período, o camisa 7 soma 279 jogos, 134 gols e 52 assistências. Pelo clube, conquistou o pentacampeonato mineiro conscutivo entre 2020 e 2025, o Brasileirão e a Copa do Brasil de 2021, e a Supercopa em 2022.