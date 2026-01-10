Informações de ingressos para estreia do Fluminense no Carioca 2026
Tricolor enfrenta o Madureira
O Fluminense inicia sua caminhada no Campeonato Carioca de 2026 na próxima quarta-feira, 14 de janeiro, às 19h, diante do Madureira, no Estádio Luso Brasileiro, e já estão definidas todas as informações sobre a venda de ingressos para a partida.
Os check-ins para sócios começam nesta sexta-feira (09/01), às 10h, enquanto a venda para o público geral será aberta no domingo (11/01).
Atenção ao torcedor
- Venda exclusivamente on-line: não haverá comercialização em bilheterias físicas ou pontos de venda.
- Entrada apenas com e-ticket: o acesso ao estádio será feito somente por ingresso digital.
Check-in e venda de ingressos para Fluminense x Madureira
Prioridade para sócios
A liberação dos check-ins seguirá o cronograma abaixo:
- 09/01 (sexta), às 10h
Arquiba 100% | Arquiba Família | Maraca+ | Maraca+ Família | Pacote Futebol
- 09/01 (sexta), às 18h
Arquiba 75% | Pacote Jogos
- 10/01 (sábado), às 10h
Arquiba Raiz
- 10/01 (sábado), às 18h
Guerreiro
📲 Check-in em: fluminense.futebolcard.com
Público geral e gratuidades
- Abertura: 11/01 (domingo), às 10h
- Torcida do Fluminense: futebolcard.com
- Torcida visitante: futebolcard.com
- Gratuidades (Fluminense): gratuidade-fluminense.futebolcard.com
- Gratuidades (visitante): gratuidade-visitante.futebolcard.com
Valores dos ingressos
Arquibancada – Torcida do Fluminense
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos / Arquiba Raiz – R$ 17,50
- Guerreiro Toda Terra – R$ 42
- Guerreiro – R$ 56
- Inteira – R$ 70
- Meia-entrada – R$ 35
Torcida visitante
- Inteira – R$ 70
- Meia-entrada – R$ 35
Acesso ao estádio
- Torcida do Fluminense: Portão 1ª – Rua Figueira da Foz
- Torcida visitante: Portão 3ª – Rua Projetada
- Proibida a entrada com alimentos e bebidas
- Portões fecham no início do segundo tempo, conforme orientação do policiamento
