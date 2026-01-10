menu hamburguer
Informações de ingressos para estreia do Fluminense no Carioca 2026

Tricolor enfrenta o Madureira

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/01/2026
10:15
Guilherme Arana em ação no CT do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
imagem cameraGuilherme Arana em ação no CT do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
O Fluminense inicia sua caminhada no Campeonato Carioca de 2026 na próxima quarta-feira, 14 de janeiro, às 19h, diante do Madureira, no Estádio Luso Brasileiro, e já estão definidas todas as informações sobre a venda de ingressos para a partida.

➡️ Bets perdem espaço nos 'naming rights' dos estaduais e varejo cresce; compare

Os check-ins para sócios começam nesta sexta-feira (09/01), às 10h, enquanto a venda para o público geral será aberta no domingo (11/01).

Atenção ao torcedor

  • Venda exclusivamente on-line: não haverá comercialização em bilheterias físicas ou pontos de venda.
  • Entrada apenas com e-ticket: o acesso ao estádio será feito somente por ingresso digital.

Check-in e venda de ingressos para Fluminense x Madureira

Prioridade para sócios

A liberação dos check-ins seguirá o cronograma abaixo:

  1. 09/01 (sexta), às 10h
    Arquiba 100% | Arquiba Família | Maraca+ | Maraca+ Família | Pacote Futebol
  2. 09/01 (sexta), às 18h
    Arquiba 75% | Pacote Jogos
  3. 10/01 (sábado), às 10h
    Arquiba Raiz
  4. 10/01 (sábado), às 18h
    Guerreiro

📲 Check-in em: fluminense.futebolcard.com

Público geral e gratuidades

  1. Abertura: 11/01 (domingo), às 10h
  2. Torcida do Fluminense: futebolcard.com
  3. Torcida visitante: futebolcard.com
  4. Gratuidades (Fluminense): gratuidade-fluminense.futebolcard.com
  5. Gratuidades (visitante): gratuidade-visitante.futebolcard.com

Valores dos ingressos

Arquibancada – Torcida do Fluminense

  1. Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
  2. Arquiba 75% / Pacote Jogos / Arquiba Raiz – R$ 17,50
  3. Guerreiro Toda Terra – R$ 42
  4. Guerreiro – R$ 56
  5. Inteira – R$ 70
  6. Meia-entrada – R$ 35

Torcida visitante

  • Inteira – R$ 70
  • Meia-entrada – R$ 35

Acesso ao estádio

  1. Torcida do Fluminense: Portão 1ª – Rua Figueira da Foz
  2. Torcida visitante: Portão 3ª – Rua Projetada
  3. Proibida a entrada com alimentos e bebidas
  4. Portões fecham no início do segundo tempo, conforme orientação do policiamento
Zubedía em reunião com elenco do Fluminense(Foto: Lucas Merçon e Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
Zubedía em reunião com elenco do Fluminense(Foto: Lucas Merçon e Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

