Sevilla e Real Madrid se enfrentam em duelo válido pela 37ª rodada de La Liga. A partida acontece neste domingo (18), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilla (ESP), às 14h (de Brasília), com transmissão ao vivo e exclusiva da Disney+ (serviço de streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

Tudo sobre o jogo entre Sevilla e Real Madrid por La Liga (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Sevilla x Real Madrid

37ª rodada — La Liga

📆 Data e horário: domingo, dia 18 de maio, às 14h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilla (ESP)

👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)

🟨 Arbitragem: Mateo Busquets Ferrer (árbitro); Adrián Díaz González e Álvaro Granel Peiró (auxiliares); Aleksandar Ivaylov Angelov Borisov (quarto árbitro)

📺 VAR: César Soto Grado (VAR1) e Iker de Francisco Grijalba (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚪🔴 Sevilla (Técnico: Joaquín Caparrós)

Nyland; Carmona, Badé, Kike Salas e Adrià Pedrosa; Agoumé, Suso e Sow; Lukébakio e Ejuke; Isaac Romero.

❌ Desfalques: Juanlu Sánchez, Nianzou e Akor Adams.

❓ Dúvidas: Ruben Vargas.

⚪⚪ Real Madrid (Técnico: Carlo Ancelotti)

Courtois; Valverde, Ramón, Asencio e Fran García; Luka Modric e Dani Ceballos; Arda Güler, Bellingham e Mbappé; Endrick.

❌ Desfalques: Vini Jr, Brahim Díaz, Rüdiger, Camavinga, Ferland Mendy, Éder Militão, Dani Carvajal e Alaba.

❓ Dúvidas: Rodrygo, Lucas Vázquez e Andriy Lunin.

