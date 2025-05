A temporada 2024/25 é uma temporada para o torcedor do Real Madrid esquecer. Apesar de ter conquistado a Supercopa da Uefa contra a Atalanta, as expectativas em relação ao time iam muito além de um troféu de início de temporada. Com a chegada de Mbappé, os Merengues montaram o 'quarteto fantástico', os novos Galáticos, mas não conseguiram superar o Barcelona de Lamine Yamal, de 17 anos. Nesta quinta-feira (15), o Barça venceu o Espanyol e conquistou a La Liga.

Foram três títulos perdidos para o maior rival na temporada. Em janeiro, o Real Madrid perderu para o Barcelona por 5 a 2 na final da Supercopa do Rei. Em abril, perdeu novamente para os Culés por 3 a 2 na final da Copa do Rei. Agora, perdeu a disputa da La Liga para o Barcelona, que chegou a 85 pontos. O Real tem 78 pontos e, restando duas rodadas para o fim, só pode chegar a 84 em caso de duas vitórias. Esta também foi a primeira vez que um técnico da equipe perdeu quatro vezes para o Barcelona em uma mesma temporada, com 0% de aproveitamento.

Na Champions League, o clube foi eliminado nas quartas de final para o Arsenal, após derrota vexatória em Londres por 3 a 0 e revés em casa por 2 a 1. O Real Madrid ainda é o atual campeão da competição, pelo menos até o dia 31, quando Inter de Milão e PSG se enfrentam na decisão da Champions.

Por que o Real Madrid não deu certo nesta temporada?

O motivo do fracasso do Real Madrid na temporada 2024/25 pode ser atribuido a diversos fatores. O primeiro deles é a falta de investimento. Mesmo com a chegada de Kylian Mbappé sem custos do PSG, Florentino Pérez não investiu em reforços nas posições mais carentes do elenco. A linha de defesa do Real nesta temporada foi remendada por boa parte do tempo.

Na lateral direita, Carvajal sofreu uma lesão grave no ligamento do joelho e desfalcou a equipe por boa parte do tempo, e o reserva imediato da posição é Lucas Vázquez, que nem lateral de origem é. O antigo atacante teve que se tornar um defensor para suprir as carências da equipe milionária, mas não foi bem. Nos momentos decisivos da temporada, o espanhol foi um dos mais criticados pela torcida, principalmente nos jogos contra o Barcelona.

Lucas Vázquez não deve renovar com o Real Madrid (Foto: Thomas Coex / AFP)

Na zaga, Militão sofreu com o mesmo problema de Carvajal - um LCA - e não pode ajudar o time neste ano. Alaba também esteve fora por boa parte do período por lesão, e a zaga titular do Real Madrid por boa parte da temporada foi composta por Rudiger (que também se machucou por um tempo) e Raúl Asencio, que veio do time B neste ano e teve que se tornar figura frequente nas escalações das partidas mais decisivas. O volante Tchouaméni foi o segundo zagueiro do time quando Rudiger esteve fora.

A saída de Tony Kroos e a não reposição no mercado foi outro problema do Real Madrid na temporada. Com 39 anos, Modric não conseguiu manter o ritmo no meio de campo e perdeu espaço. Desta forma, Valverde, Camavinga e Bellingham formaram o meio do time por boa parte do período. Uma escalação muito fisíca, mas sem a criatividade de Kroos para achar Vinícius Jr e Mbappé em profundidade.

O efeito Kylian Mbappé

Kylian Mbappé comemora gol pelo Real Madrid diante do Barcelona (Foto: Josep Lago/AFP)

No ataque, a chegada de Kylian Mbappé foi talvez o menor dos problemas. O atacante francês fez 39 gols, inclsuive um hat-trick contra o Barcelona na penúltima rodada de La Liga, o que não foi o suficiente para evitar a derrota. O Real de Ancelotti, entretanto, não foi capaz de repetir o desempenho equilibrado de 2023/24, quando Bellingham era segundo atacante, e fracassou. Na temporada passada, o time tinha dois jogadores menos intensos na marcação - Vini Jr e Rodrygo. Nesta, o número aumentou para três com a chegada de Mbappé, e Ancelotti não conseguiu encontrar uma forma de encaixar todos do 'quarteto fantástico' de forma equilibrada.

