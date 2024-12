São Paulo e Palmeiras se enfrentam nesta segunda-feira (2), às 20h, pelo jogo de ida da decisão da Copa do Brasil sub-20. A partida acontece no Morumbis, em Sã Paulo (SP), com transmissão pelo SporTV (TV fechada). ➡️ Clique para assistir no SporTV

continua após a publicidade

➡️ Festa do Botafogo está definida e terá desfile em carro aberto; confira

✅ FICHA TÉCNICA

São Paulo x Palmeiras

Jogo de ida - Final da Copa do Brasil sub-20

📆 Data e horário: quarta-feira, 27 de novembro de 2024, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Allan Barcellos)

João Pedro; Maik, Kauê Alves, Pedro Andrade e Lucas Ferreira; Hugo Leonardo, Felipe Oliveira e Cauã Lucca; Matheus Alves, Ryan Francisco e Paulo Sérgio

continua após a publicidade

PALMEIRAS (Técnico: Lucas Andrade)

Deivid Andrade; Gilberto Junior, Robson, Gabriel Vareta e Arthur Gabriel; Ney Silva, Patrick Silva e Rafael Coutinho; Allan Elias, Thalys e Riquelme Fillipi