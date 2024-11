Palmeiras cobra CBF e rebate solicitação de torcida única contra o Cruzeiro

O Palmeiras se manifestou novamente na tarde deste sábado (30) contra a recomendação do Ministério Público de Goiânia (MP-GO), que solicitou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que o jogo contra o Cruzeiro, marcado para 4 de dezembro no Mineirão, seja realizado com torcida única.

Em nota, o clube paulista cobra isonomia por parte da entidade responsável pela competição. Caso não seja possível garantir a presença de seus torcedores na partida, o Palmeiras exige que a CBF transfira o jogo para outro local.

— O Palmeiras discorda veementemente da sugestão do MP-MG e tem convicção de que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em respeito à isonomia da competição, trabalhará em conjunto com as autoridades de segurança pública do estado para assegurar que a partida em questão, de caráter decisivo, tenha torcedores dos dois clubes — afirmou o Palmeiras em nota.

No último dia 19, após Mateus Simões, vice-governador de Minas Gerais, defender a realização do duelo com torcida única, o Palmeiras enviou uma notificação à Confederação contestando o pedido e solicitando a mudança do local da partida caso o clube mandante não pudesse garantir a segurança dos torcedores visitantes.

— Não é nem nos bastidores, nós já nos posicionamos que é inaceitável para nós jogarmos em Belo Horizonte sem o nosso torcedor. O Cruzeiro jogou aqui com os torcedores deles, entende? Então não passa pela nossa cabeça que o nosso torcedor não possa estar em nosso próximo jogo em Belo Horizonte — disse Leila Pereira.

A solicitação de Matheus Simões foi motivada por uma emboscada promovida por integrantes da torcida organizada do Palmeiras (Mancha Verde) contra a do Cruzeiro (Máfia Azul), no fim de outubro. O confronto ocorreu na Rodovia Fernão Dias, em São Paulo, com a participação de cerca de 150 pessoas. O ataque deixou 17 feridos e um morto — todos torcedores do Cruzeiro.

Leila Pereira foi reeleita presidente do Palmeiras

Veja a nota do Palmeiras

A Sociedade Esportiva Palmeiras tomou conhecimento da recomendação do Ministério Público de Minas Gerais (MP-MG) para que o jogo de quarta-feira (4) contra o Cruzeiro, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, seja disputado sem a presença de palmeirenses no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

O Palmeiras discorda veementemente da sugestão do MP-MG e tem convicção de que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em respeito à isonomia da competição, trabalhará em conjunto com as autoridades de segurança pública do estado para assegurar que a partida em questão, de caráter decisivo, tenha torcedores dos dois clubes – a exemplo do jogo disputado entre as equipes pelo primeiro turno do Brasileirão, no Allianz Parque.

Cabe salientar que ainda no dia 19 de novembro, logo após o vice-governador de Minas Gerais defender publicamente a realização da partida da próxima quarta-feira com torcida única do Cruzeiro, o Palmeiras enviou ofício à CBF contestando a ideia e sugerindo que, em último caso, se verificada a incapacidade do governo mineiro de garantir a segurança dos palmeirenses no estádio, a entidade determinasse a alteração do local do jogo para uma cidade de outro estado.

O Palmeiras não aceita ser penalizado esportivamente em razão de um crime ocorrido em uma rodovia, em um dia no qual o atual bicampeão nacional nem sequer entrou em campo.