Palmeiras inicia movimentações no mercado em meio à corrida pelo título do Brasileirão

Em meio à disputa pelo tricampeonato do Brasileirão, que ficou mais distante após a derrota para o líder Botafogo no Allianz Parque, o Palmeiras inicia seu planejamento para a próxima janela de transferências, que abre no dia 3 de janeiro.

O principal objetivo da equipe comandada por Abel Ferreira continua sendo a contratação de um atacante, posição que a diretoria alviverde já tentou reforçar durante a atual temporada. Gabigol e Gabriel Jesus chegaram a ser especulados, mas as negociações não avançaram por motivos distintos em cada caso.

Na visão de Leila Pereira, reeleita presidente no último domingo, o Palmeiras não precisa buscar um "medalhão" no mercado. Para a mandatária, a principal força do Verdão, que conquistou as últimas duas edições do Brasileirão, vem do elenco, que, em sua maioria, permanece unido desde a chegada da comissão técnica de Abel.

- Eu não acredito em medalhões. Eu acredito em elenco forte, destemido, que não desiste nunca. Costumo dizer que quando um time ganha como nós ganhamos, fica desanimado. Aqui somos o contrário: quanto mais se ganha, mais viciado se fica em vencer. Nós não desistimos nunca, essa é a nossa mentalidade. Aqui do Palmeiras nós não temos uma grande estrela. Eu vou sempre insistir nisso. A nossa estrela é o nosso elenco, é a nossa união, um ajudando ao outro, brigando pelo outro, por isso é esse sucesso - afirmou Leila Pereira, presidente do Palmeiras, em entrevista ao Lance!.

Apesar de descartar nomes de peso, Leila afirmou que o Palmeiras está atento às oportunidades no mercado e garantiu que o clube irá contratar, no mínimo, três reforços para a temporada de 2025, que incluirá a disputa do Super Mundial.

- Nós estamos trabalhando muito em busca desses atletas, que não são muitos, são poucos. O Abel não é muito exigente em relação a números de jogadores. Por volta de três jogadores - completou Leila.

Atuesta segue com futuro indefinido

Nos últimos dias, o Los Angeles FC anunciou o fim do contrato de empréstimo de Atuesta com a equipe norte-americana. Negociado no início da temporada, o contrato do jogador incluía uma opção de compra fixada, que não foi exercida pelo clube da Califórnia.

Com isso, o meia colombiano retorna ao Brasil, mas a tendência é que seja novamente negociado pelo Palmeiras. A ideia da diretoria é vender o atleta em definitivo, embora um novo empréstimo não esteja descartado, já que a direção não planeja contar com ele para a próxima temporada.

Contratado em dezembro de 2021 por cerca de 4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 21 milhões na cotação da época), o jogador assinou contrato válido até o fim de 2026. Vale lembrar que o Palmeiras detém 70% dos direitos econômicos do atleta.

Saída de Estêvão não altera o planejamento

A venda de Estêvão ao Chelsea, da Inglaterra, por 61,5 milhões de euros (cerca de R$ 360 milhões), não vai alterar o planejamento do Palmeiras no mercado de transferências, apesar de a presidente afirmar que o clube segue atento a eventuais oportunidades.

Principal destaque do Verdão na temporada, o jovem atacante se apresentará ao time londrino apenas em 2025, após a disputa do Super Mundial, que acontecerá entre junho e julho, nos Estados Unidos.