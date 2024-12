Festa do Botafogo está definida e terá desfile em carro aberto; confira

A prefeitura do Rio definiu no fim da manhã deste domingo como será a festa para recepcionar o elenco do Botafogo campeão da Libertadores. A delegação do clube carioca chega à Capital no fim da tarde em voo fretado e irá comemorar com sua torcida na Praia de Botafogo, na zona sul da cidade.

O time tinha previsão de sair de Buenos Aires por volta de 13h30, com chegada prevista no Aeroporto do Galeão após às 16h. Os jogadores irão desembarcar no terminal de cargas e farão o trajeto até a zona sul de ônibus. Eles serão escoltados por batedores.

Na Avenida das Nações Unidas, a delegação começará um desfile em carro aberto pela pista junto à Praia de Botafogo, no trecho que vai entre o Mourisco e a Praça Nicarágua.

Esquema da festa do Botafogo foi definido pela prefeitura (Foto: Prefeitura do Rio)

Interdições para a festa do Botafogo a partir das 13h

Vias da zona sul do Rio passarão por interdições a partir das 13h e permanecerão fechadas até o fim da festa — não há previsão de horário. Por causa disso, a prefeitura do Rio reiterou o pedido para que os cariocas utilizem o transporte público.

— O Rio de Janeiro hoje é todo alvinegro. Vai ser uma celebração linda. O Rio de Janeiro merece, o Botafogo merece. Vai ser no bairro com o nome do clube, na praia com o nome do time e naquela paisagem fantástica, com o Pão de Açúcar ao fundo — declarou o prefeito Eduardo Paes (PSD).

Paes informou ainda que a prefeitura oferecerá estrutura para quem for ao local para comemorar com os campeões da América

— A Guarda Municipal vai estar presente, agentes da CET-Rio, ambulâncias da Secretaria Municipal de Saúde, e agentes da Comlurb. Já conversei com o governador Cláudio Castro, e a Polícia Militar também estará presente.