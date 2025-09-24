menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

São Paulo x LDU: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Tricolor e a LDU se enfrentam pelas quartas de finais da Libertadores

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 24/09/2025
12:33
Onde assistir São Paulo x LDU
imagem cameraSão Paulo e LDU se enfrentam nesta quinta-feira (24) (Foto: Arte/ Lance!)
São Paulo e LDU se enfrentam nesta quinta-feira (25) às 19h (de Brasília) no estádio do Morumbis. O jogo vale pela volta das quartas de finais da Copa Libertadores. No jogo de ida, o Tricolor foi derrotado por 2 a 0 em Quito. A transmissão será feita pelo serviço de streaming Paramount. ➡️Clique aqui para assistir no Paramount

Após a derrota por 1 a 0 para o Santos pelo Campeonato Brasileiro no final de semana, o treinador Hernán Crespo manteve a confiança durante a coletiva. Sem rodeios, afirmou que o time vai vencer.

O treinador também destacou que não quer perder a oportunidade de viver um momento histórico no Morumbis.

— Eu não posso convencer ninguém, é acreditar ou não. Podem acontecer duas coisas. Se passa, vai ser histórico e épico. E eu não quero perder essa oportunidade de viver algo histórico — disse.

Luciano São Paulo LDU
São Paulo e LDU se enfrentam no Morumbis (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

Ficha do jogo

São Paulo-escudo-onde-assistir
SÃO
LDU-escudo-onde-assistir
LDU
LIBERTADORES
VOLTA - QUARTAS DE FINAL
Data e Hora
quinta-feira, 25 de setembro, às 19h (de Brasília)
Local
Morumbis, São Paulo (SP)
Árbitro
Alexis Herrera (VEN)
Assistentes
Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)
Var
Juan Soto (VEN)
Onde assistir

Como chega o São Paulo?

O São Paulo terá uma missão difícil nesta quinta-feira (25) pela Libertadores: reverter o placar de 2 a 0 construído pela LDU no jogo de ida. Se vencer por dois gols de diferença, a decisão vai para as penalidades. Se vencer por três, se classifica diretamente.

A derrota contra a LDU foi a única do Tricolor nesta edição da Libertadores. Quanto a escalações e desfalques, o São Paulo vive o sonho de ter Lucas Moura e Oscar relacionados novamente.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X LDU
COPA LIBERTADORES - VOLTA - QUARTAS DE FINAL
🗓️ Data e horário: quinta-feira, dia 25 de setembro, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP);
📺 Transmissão: Paramount+;
🟨 Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
🚩 Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)
🏁 VAR: Juan Soto (VEN)

⚽ ESCALAÇÕES

São Paulo (Técnico: Hernán Crespo)

Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Maílton (Cédric), Marcos Antônio, Pablo Maia, Rodriguinho e Enzo Díaz; Ferreira (Rigoni) e Luciano.

LDU (Técnico: Tiago Nunes)

Valle; Allala, Adé e Quiñonez; Quintero, Cornejo, Gruezo e Bryan Ramirez; Villamil, Medina (Estrada) e Alzugaray.


