São Paulo x LDU: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Libertadores
Tricolor e a LDU se enfrentam pelas quartas de finais da Libertadores
São Paulo e LDU se enfrentam nesta quinta-feira (25) às 19h (de Brasília) no estádio do Morumbis. O jogo vale pela volta das quartas de finais da Copa Libertadores. No jogo de ida, o Tricolor foi derrotado por 2 a 0 em Quito. A transmissão será feita pelo serviço de streaming Paramount. ➡️Clique aqui para assistir no Paramount
Após a derrota por 1 a 0 para o Santos pelo Campeonato Brasileiro no final de semana, o treinador Hernán Crespo manteve a confiança durante a coletiva. Sem rodeios, afirmou que o time vai vencer.
O treinador também destacou que não quer perder a oportunidade de viver um momento histórico no Morumbis.
— Eu não posso convencer ninguém, é acreditar ou não. Podem acontecer duas coisas. Se passa, vai ser histórico e épico. E eu não quero perder essa oportunidade de viver algo histórico — disse.
Ficha do jogo
Como chega o São Paulo?
O São Paulo terá uma missão difícil nesta quinta-feira (25) pela Libertadores: reverter o placar de 2 a 0 construído pela LDU no jogo de ida. Se vencer por dois gols de diferença, a decisão vai para as penalidades. Se vencer por três, se classifica diretamente.
A derrota contra a LDU foi a única do Tricolor nesta edição da Libertadores. Quanto a escalações e desfalques, o São Paulo vive o sonho de ter Lucas Moura e Oscar relacionados novamente.
✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO X LDU
COPA LIBERTADORES - VOLTA - QUARTAS DE FINAL
🗓️ Data e horário: quinta-feira, dia 25 de setembro, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP);
📺 Transmissão: Paramount+;
🟨 Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
🚩 Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)
🏁 VAR: Juan Soto (VEN)
⚽ ESCALAÇÕES
São Paulo (Técnico: Hernán Crespo)
Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Maílton (Cédric), Marcos Antônio, Pablo Maia, Rodriguinho e Enzo Díaz; Ferreira (Rigoni) e Luciano.
LDU (Técnico: Tiago Nunes)
Valle; Allala, Adé e Quiñonez; Quintero, Cornejo, Gruezo e Bryan Ramirez; Villamil, Medina (Estrada) e Alzugaray.
