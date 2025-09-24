São Paulo contrata jogador para a base por R$ 1,5 milhão
Jogador se despediu do Vasco nas redes sociais
- Matéria
- Mais Notícias
O São Paulo acertou a contratação do volante Matheus Ferreira para as categorias de base. O jogador já estava atuando em Cotia, emprestado pelo Vasco até o final do ano. O Lance! apurou que o Tricolor fechou a compra do atleta por R$ 1,5 milhão.
São Paulo terá novo desfalque em decisão pela Copa Libertadores
São Paulo
São Paulo vive dia decisivo na preparação para o duelo contra a LDU
São Paulo
Oscar e Lucas Moura jogam? Entenda a situação para decisão do São Paulo na Libertadores
São Paulo
O clube renovará o vínculo e firmará um novo contrato a partir de janeiro, estendendo a duração do acordo para a próxima temporada. Existe também uma projeção de, em algum momento, Matheus Ferreira também ser aproveitado pelo time profissional do São Paulo.
➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
Matheus Ferreira teve passagem pelo Vasco
Matheus Ferreira foi revelado nas categorias de base do Vasco. O jogador chegou ao clube carioca aos cinco anos. Ele também defendeu a Seleção Brasileira pelas categorias de base em algumas ocasiões.
Nas redes sociais, fez a despedida oficial do Vasco. O jogador chegou ao Tricolor Paulista em fevereiro deste ano. No contrato de empréstimo, a opção de compra estava prevista. Nos últimos dias, esteve no Rio de Janeiro para resolver algumas pendências.
➡️Oscar e Lucas Moura jogam? Entenda a situação para decisão do São Paulo na Libertadores
Há algumas semanas, surgiram suposições de que seu vínculo com o São Paulo estaria no fim, porém as informações foram desmentidas pelo próprio jogador.
A partir do próximo ano, o Tricolor deve estudar um período mais longo de renovação com o meio-campista.
- Matéria
- Mais Notícias