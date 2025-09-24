São Paulo contrata jogador para a base por R$ 1,5 milhão

O São Paulo acertou a contratação do volante Matheus Ferreira para as categorias de base. O jogador já estava atuando em Cotia, emprestado pelo Vasco até o final do ano. O Lance! apurou que o Tricolor fechou a compra do atleta por R$ 1,5 milhão.

O clube renovará o vínculo e firmará um novo contrato a partir de janeiro, estendendo a duração do acordo para a próxima temporada. Existe também uma projeção de, em algum momento, Matheus Ferreira também ser aproveitado pelo time profissional do São Paulo.

Matheus Ferreira teve passagem pelo Vasco

Matheus Ferreira foi revelado nas categorias de base do Vasco. O jogador chegou ao clube carioca aos cinco anos. Ele também defendeu a Seleção Brasileira pelas categorias de base em algumas ocasiões.

Nas redes sociais, fez a despedida oficial do Vasco. O jogador chegou ao Tricolor Paulista em fevereiro deste ano. No contrato de empréstimo, a opção de compra estava prevista. Nos últimos dias, esteve no Rio de Janeiro para resolver algumas pendências.

Há algumas semanas, surgiram suposições de que seu vínculo com o São Paulo estaria no fim, porém as informações foram desmentidas pelo próprio jogador.

A partir do próximo ano, o Tricolor deve estudar um período mais longo de renovação com o meio-campista.