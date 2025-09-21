Após clássico, Crespo garante classificação do São Paulo na Libertadores: ‘Vai ganhar’

Após a derrota do São Paulo no clássico contra o Santos, por 1 a 0, Hernán Crespo voltou a falar sobre a decisão do time na Copa Libertadores. Na quinta-feira (25), a equipe enfrenta a LDU pelo jogo de volta desta fase.

Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O Tricolor vem de uma derrota por 2 a 0 no jogo de ida que aconteceu em Quito, no Equador. Contra o Peixe, na Vila Belmiro, a escolha de Crespo foi ter um time alternativo em campo. Na temporada, a Copa Libertadores é vista como prioridade. E a confiança do treinador guiou a coletiva. Sem poupar palavras, foi direto: vai ganhar. O treinador ainda destacou que não quer perder a oportunidade de viver algo histórico no Morumbis.

- Eu não posso convencer ninguém, é acreditar ou não. Podem acontecer duas coisas. Se passa, vai ser histórico e épico. E eu não quero perder essa oportunidade de viver algo histórico- disse.

- A gente vai ganhar, vai passar de fase. A gente vai ganhar - completou.

Crespo se mostrou bastante confiante sobre classificação do São Paulo na Libertadores (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

Hernán Crespo falou sobre Ferreirinha

No segundo tempo, Ferreirinha preocupou após um choque com Gabriel Brazão ao deixar o gramado da Vila Belmiro de maca. Segundo o Lance! apurou, o departamento médico avaliou como um quadro de cãibras.

Durante a coletiva de imprensa, Crespo foi perguntado se a situação do jogador preocupava. O treinador também demonstrou bastante confiança. De acordo com as suas palavras, não enxergou como problema.

- Não tem problema. Não deu nada - disse sobre Ferreirinha.

A decisão da Copa Libertadores acontece na quinta-feira (25) pela Vila Belmiro às 19h (de Brasília). O Tricolor precisa de uma vitória com três gols de vantagem para se classificar sem ir para as penalidades.