São Paulo terá novo desfalque em decisão pela Copa Libertadores

O São Paulo não terá Luan à disposição para o jogo contra a LDU que acontece pela volta das quartas de finais da Copa Libertadores. No treino de terça-feira (23), Luan foi diagnosticado com uma lesão no adutor direito da coxa.

O jogador deixou o clássico contra o Santos, na derrota por 1 a 0, com dores na região. O atleta passou por exames e teve o problema diagnosticado. O São Paulo não costuma cravar prazos de recuperação, mas já é certo que não estará nas condições ideais para enfrentar o time equatoriano.

No mais, o São Paulo tem uma boa notícia. Cédric Soares, que ficou fora do clássico após uma virose que contraiu no Equador, treinou normalmente e pode voltar a ser relacionado. A dúvida é se começar entre os titulares ou no banco. Se a opção foi banco, pode ser que Maílton assuma sua posição, como aconteceu no clássico.

Luan será desfalque contra a LDU após se lesionar em clássico (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

O Tricolor volta a se apresentar nesta quarta-feira, dia 24 de setembro, e faz seu último treino no SuperCT. O treinamento deve definir uma provável escalação e os últimos ajustes.

Números do São Paulo

Para avançar de fase na competição, o São Paulo precisa superar a vantagem de dois gols conquistada pela LDU. Em todo o ano de 2025, o time conseguiu vencer partidas por três gols de diferença apenas uma vez, em um triunfo por 4 a 1 sobre o Mirassol pelo Campeonato Paulista.

Em 25 partidas jogando como mandante em 2025, o São Paulo marcou 39 gols, uma média de 1,5 por jogo, e criou 66 grandes chances, o que representa 2,6 oportunidades claras por partida. A conversão de chances claras é de 41%, com 14,8 finalizações por jogo, sendo 4,4 delas no gol. Além disso, a equipe mantém 55,9% de posse de bola.

Por fim, atuando no Brasil contra times do Equador, o São Paulo apresenta um retrospecto positivo: em oito jogos, foram cinco vitórias e três empates, resultando em 75% de aproveitamento. A equipe marcou 13 gols (uma média de 1,6 por partida) e sofreu apenas três, mantendo uma média de 0,4 gol sofrido por jogo. Com vitórias por três gols de diferença, o feito aconteceu apenas duas vezes: 3 a 0 sobre o Barcelona SC, em 1992, e contra a LDU, em 2020.