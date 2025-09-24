O São Paulo tem alta expectativa pelos retornos de Oscar e Lucas Moura para o jogo desta quinta-feira (25) contra a LDU, pelas quartas de final da Copa Libertadores.

continua após a publicidade

No duelo de ida, o Tricolor foi derrotado por 2 a 0 e não contou com a dupla entre os relacionados. O Lance! apurou que o clube trabalha com a possibilidade elevada de ter, ao menos, Oscar à disposição.

Oscar pode ser relacionado

Em julho, no último clássico contra o Corinthians, Oscar sofreu três fraturas nas vértebras após uma pancada na região lombar. Desde então, não atuou. O Lance! confirmou que o atleta passou por consulta médica no início da última semana e, a partir daí, cresceu a expectativa por sua presença contra a LDU.

continua após a publicidade

Desde a sexta-feira passada, Oscar treinou normalmente com o elenco, mas não foi relacionado para o jogo contra o Santos. Para o duelo com a LDU, conforme informado à reportagem, o cenário é mais positivo. A dúvida é se começará no banco de reservas.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Oscar está participando dos treinos no São Paulo (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

E Lucas Moura?

Lucas Moura não atua desde 18 de setembro. O caso é diferente: há poucas semanas, passou por artroscopia, que identificou uma fibrose. Após a retirada, iniciou recuperação e fortalecimento.

continua após a publicidade

Lucas Moura está mais confiante quanto a sua condição física (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

➡️São Paulo terá novo desfalque em decisão pela Copa Libertadores

O Lance! apurou que, depois do procedimento, a confiança de Lucas aumentou e o quadro de dor desapareceu. Na terça-feira (23), treinou normalmente com o elenco. Nesta quarta-feira (24), deve seguir com as atividades, mas ainda é dúvida. Se for relacionado, a tendência é de iniciar no banco de reservas.