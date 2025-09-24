Oscar e Lucas Moura jogam? Entenda a situação para decisão do São Paulo na Libertadores
Tricolor vive expectativa por dupla contra a LDU
O São Paulo tem alta expectativa pelos retornos de Oscar e Lucas Moura para o jogo desta quinta-feira (25) contra a LDU, pelas quartas de final da Copa Libertadores.
No duelo de ida, o Tricolor foi derrotado por 2 a 0 e não contou com a dupla entre os relacionados. O Lance! apurou que o clube trabalha com a possibilidade elevada de ter, ao menos, Oscar à disposição.
Oscar pode ser relacionado
Em julho, no último clássico contra o Corinthians, Oscar sofreu três fraturas nas vértebras após uma pancada na região lombar. Desde então, não atuou. O Lance! confirmou que o atleta passou por consulta médica no início da última semana e, a partir daí, cresceu a expectativa por sua presença contra a LDU.
Desde a sexta-feira passada, Oscar treinou normalmente com o elenco, mas não foi relacionado para o jogo contra o Santos. Para o duelo com a LDU, conforme informado à reportagem, o cenário é mais positivo. A dúvida é se começará no banco de reservas.
E Lucas Moura?
Lucas Moura não atua desde 18 de setembro. O caso é diferente: há poucas semanas, passou por artroscopia, que identificou uma fibrose. Após a retirada, iniciou recuperação e fortalecimento.
O Lance! apurou que, depois do procedimento, a confiança de Lucas aumentou e o quadro de dor desapareceu. Na terça-feira (23), treinou normalmente com o elenco. Nesta quarta-feira (24), deve seguir com as atividades, mas ainda é dúvida. Se for relacionado, a tendência é de iniciar no banco de reservas.
