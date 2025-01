São Paulo x Guarani: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Paulista

Nesta quinta-feira (23), o São Paulo e Guarani disputam no MorumBis na 3ª rodada do Campeonato Paulista. A bola está prevista para rolar no Estádio Cícero Pompeu Toledo às 19h30 (de Brasília) e terá transmissão ao vivo pela TNT Sports (canal fechado) e pela Max (streaming). ➡️Assista ao Paulistão na MAX com Prime Video

Essa será a segunda partida do São Paulo no Paulistão. Na primeira, com o time reserva e recheada de jogadores da base, o Tricolor ficou com o empate. O elenco principal estava em viagem de pré-temporada na América do Norte e em jogos contra Flamengo e Grêmio, também saiu com o empate. Apesar de ser início de temporada, o time não vence há oito jogos. A última vitória foi em 9 de novembro, quando bateu o Athletico-PR.

No confronto de São Paulo e Guarani, o Bugre busca manter o bom início de temporada. A equipe é líder do Grupo B, onde soma quatro pontos. O time estreou no Paulistão vencendo o Botafogo de Ribeirão Preto e, no jogo seguinte, empatou com a equipe do Inter de Limeira em um jogo sem gols.

Guarani e Inter de Limeira ficaram no 0 x 0 pela 2ª rodada do Paulistão. (Foto: Reprodução/Instagram/@guaranifc_oficial)

✅ FICHA TÉCNICA

TERCEIRA RODADA - CAMPEONATO PAULISTA

📆 Data e horário: Quinta-Feira, 23 de janeiro de 2025, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: MorumBis, em São Paulo

📺 Onde assistir: TNT Sports (canal fechado) e Max (streaming)

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Sabino e Moreira; Santi Longo, Hugo Leonardo e Rodriguinho; Henrique, Ryan Francisco e William Gomes.

GUARANI: Gabriel; Justen, Raphael, Titi, Emerson; Régis, Camargo, Mello, Isaque; Bilu e Manuel

