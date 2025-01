Corinthians encara o Água Santa visando melhor início no Paulistão desde 2016

O Corinthians enfrenta o Água Santa nesta quarta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Com 100% de aproveitamento no torneio, o Timão entra em campo na Neo Química Arena para garantir o melhor início de temporada desde 2016.

A última vez que o clube alvinegro iniciou o Campeonato Paulista com três vitórias consecutivas foi em 2016. Naquele ano, o time comandado por Tite chegou a emendar cinco triunfos nas primeiras rodadas. O Timão passava por uma reformulação após a conquista do Campeonato Brasileiro no ano anterior.

Nesta temporada, o clube alvinegro venceu o RB Bragantino e o Velo Clube por 2 a 1 nas primeiras rodadas do Paulistão. Contando a última temporada, são nove vitórias consecutivas. Apenas o Timão e o São Bernardo ganharam os dois jogos que disputaram no estadual.

Talles Magno marcou dois gols nos primeiros jogos do Timão no Paulista (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Primeiras rodadas do Corinthians em 2016

Corinthians 1 x 0 XV de Piracicaba

Osasco Audax 0 x 1 Corinthians

Corinthians 2 x 1 Capivariano

Primeiras rodadas do Corinthians em 2025

RB Bragantino 1 x 2 Corinthians

Corinthians 2 x 1 Velo Clube

Planejamento de Ramón Díaz

O Corinthians se reapresentou no dia 7 de janeiro, e em menos de 20 dias de preparação, fará o seu terceiro jogo oficial na temporada. Pensando nisso, o treinador argentino quer promover a entrada dos jogadores que terminaram o último Brasileirão como titulares aos poucos.

Contra o RB Bragantino, nenhum jogador atuou, na vitória sobre o Velo Clube, Ramón Díaz promoveu a entrada de seis atletas, entre eles Matheuzinho, André Ramalho, Bidu, Raniele, Carrillo e Yuri Alberto. A ideia do treinador é ter força máxima no Majestoso no próximo domingo (26).

O Timão deve iniciar a partida contra o Água Santa com: Matheus Donelli; Léo Maná, André Ramalho, João Pedro e Matheus Bidu; José Martinez, Alex Santana, Charles e Igor Coronado; Romero e Yuri Alberto.