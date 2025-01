Arena Barueri: veja como está o local que receberá jogo do Palmeiras no Paulistão

A Arena Barueri é praticamente uma "segunda casa" para o Palmeiras. Isso porque a diretoria alviverde costuma mandar jogos para o local quando o Allianz Parque está impossibilitado de atender as demandas de jogos em razão do calendário de eventos.

O estádio alviverde receberá um show do Twenty One Pilots no domingo (26), um dia depois do duelo contra o Novorizontino, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, sem tempo para montar a estrutura necessária.

Com capacidade para 31.452 pessoas, a Arena Barueri, no entanto, está pronta e reformada para atender as demandas do Verdão. O local, em breve, terá reconhecimento facial, além de quatro telões dentro do estádio e um do lado de fora, 30 camarotes, 24 cabines de rádio, três cabines de televisão e sete para jornalistas da imprensa escrita.

- O estádio está pronto para operação. Já tivemos alguns jogos aqui, ele está apto pra jogo. Estamos fazendo algumas melhorias, uns upgrades... Como já está acabando a Copa São Paulo, agora vai ter o Paulistão. Está tudo dentro das expectativas do que nos propusemos a fazer. Para finalizar 100% com as melhorias, acredito que uns seis meses - explicou Rafael Lucchesi, gerente da Arena Barueri, em conversa com a reportagem do Lance!.

Segundo Lucchesi, há conversas com a prefeitura de Barueri para que a locomoção de torcedores até a arena seja facilitada. A ideia é que os torcedores consigam chegar ao local de transporte público.

- Estamos em conversa com a prefeitura pra melhorar essa malha viária de transporte público, trazer os torcedores da estação para o estádio, e estamos tentando fazer de imediato - afirmou.

- Também estamos fazendo reformas de todos os banheiros, trazendo uma modernidade para a arena. Na parte da imprensa, fizemos uma sala exclusiva para rádio na parte de baixo, com banheiros dedicados para a imprensa. Na parte de cima foi feita uma melhoria na parte de rádio, TV, e imprensa escrita. Também colocamos ar condicionado nas cabines.

A grama da Arena Barueri é sintética e, de acordo com o gerente do local, é de alta tecnologia e uma das melhores disponíveis no mercado. Eventos também poderão ser realizados no estádio, e já existem conversas em andamento para que isso acontece em curto prazo.

- Estamos fazendo todas as adaptações já para receber shows aqui. Então, muita coisa que os estádios no Brasil não têm, estamos trazendo pra cá. A meta de eventos ainda não temos, tudo vai depender da procura das empresas em fazer shows aqui. A gente já teve algumas conversas com algumas empresas, mas nada definido ainda - completou.

Confira algumas fotos da Arena Barueri:

Foto: Divulgação / Arena Barueri

Foto: Divulgação / Arena Barueri

Foto: Divulgação / Arena Barueri

Foto: Divulgação / Arena Barueri

Foto: Divulgação / Arena Barueri