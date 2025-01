Novorizontino empata com a Inter de Limeira e segue sem vencer no Paulistão

Atuando com um jogador a menos, o Novorizontino empatou com a Inter Limeira por 1 a 1, nesta terça-feira (21), e segue sem vencer no Paulistão. Renato Palm marcou para os donos da casa, e Alex Sandro igualou o placar no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

➡️ Santos x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Paulista

O Novorizontino segue sem vencer no torneio. A equipe ocupa a segunda colocação do Grupo C do Paulistão, com dois pontos, à frente do São Paulo, que tem dois jogos a menos, e do Água Santa. A Inter de Limeira permanece na terceira posição do Grupo A.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como foi o jogo?

O Novorizontino iniciou a partida dominando as ações do jogo, mas logo enfrentou uma grande adversidade. Aos 14 minutos, o atacante Airton Moisés levantou demais o pé em uma disputa de bola com o goleiro André Luiz e atingiu o adversário. O árbitro expulsou o jogador do Tigre.

continua após a publicidade

Mesmo com um a menos, os donos da casa seguiram com o domínio da partida. A melhor chance do Novorizontino na primeira etapa foi aos 35 minutos. Pablo Dyego, o atual artilheiro do Paulistão, arriscou de fora e exigiu boa defesa de André Luiz.

A segunda etapa voltou com o Novorizontino tomando conta do jogo, mas o gol demorou para sair. Quando a partida parecia seguir para mais um resultado amargo, o Tigre abriu o placar. Aos 30 minutos, Renato Palm arriscou de fora da área e marcou o gol para os donos da casa.

continua após a publicidade

O resultado parecia garantido, mas a Inter de Limeira conseguiu sua melhor chance aos 44 minutos do segundo tempo. JP Galvão aproveitou um vacilo da defesa e tocou para Alex Sandro que finalizou da grande área para empatar o jogo.

Novorizontino e Inter de Limeira empataram por 1 a 1 (Foto: Higor Basso/Novorizontino)

O que vem por aí?

Os times voltam a entrar em campo no próximo de sábado (25). Às 16h00 (de Brasília), abrindo a rodada do Paulistão, a Inter de Limeira recebe a Ponte Preta no Major Levy Sobrinho. O Novorizontino encara o Palmeiras, no Allianz Parque, às 20h30.