São Paulo terá ativação especial para clássico contra o Corinthians

A partida entre São Paulo e Corinthians, no próximo domingo (26), pelo Campeonato Paulista, terá uma ativação especial no Morumbis. A patrocinadora máster do clube, Sportbet, anunciou a confecção de um bandeirão exclusivo para o Majestoso.

De acordo com publicação da casa de apostas nas redes sociais, o bandeirão irá cobrir todo o anel da arquibancada do estádio. A ação será realizada antes do confronto entre as equipes e abrangerá os setores norte, sul, leste e oeste.

A iniciativa tem como objetivo homenagear o São Paulo, que celebra 95 anos de história no dia 25 de janeiro, véspera do duelo. Parceira do clube paulista desde o início do ano, a Sportbet também teve participação na contratação de Oscar, principal reforço tricolor até o momento.

A partida entre as equipes, válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista, será disputada às 18h30 (de Brasília) na casa Tricolor.

Veja o comunicado da patrocinadora do São Paulo

O MorumBIS já foi palco de inúmeros momentos históricos. E neste domingo, antes do Majestoso, veremos mais um Super momento: vamos abrir o MAIOR BANDEIRÃO DO MUNDO. Cobrindo TODO o anel da arquibancada do estádio.

A Superbet preparou esse presente e você não pode ficar fora desse marco histórico! Junte-se a nós para mostrar a força da torcida tricolor e celebrar o aniversário com um espetáculo que ficará gravado para sempre no futebol mundial.

VAMOS JUNTOS, TRICOLOR! Garanta seu ingresso, chegue cedo, traga sua energia e faça parte dessa festa histórica!