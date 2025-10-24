São Paulo x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações

São Paulo e Bahia se enfrentam neste sábado (25), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio do Morumbis, em São Paulo, em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere.

Ficha do jogo SAO BAH BRASILEIRÃO 30ª RODADA Data e Hora sábado, dia 25 de outubro, às 21h30 (de Brasília) Local Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP) Árbitro Lucas Paulo Torezin (PR) Assistentes Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Michael Stanislau (RS) Var Rafael Traci (SC) Onde assistir

Rodada complica o São Paulo e time se afasta ainda mais do G6

A equipe foi derrotada pelo Mirassol no final de semana, por 3 a 0, e dormiu na oitava colocação. Nesta segunda, o Vasco, de Fernando Diniz, venceu o Fluminense, de Luís Zubeldía, e ultrapassou o Tricolor na tabela.

Em pontos, está mais próximo do Z4 do que o G6. O time está a sete pontos do Vitória, que é o 17º colocado. Enquanto isso, está a oito pontos do Bahia que abre o G6.

O G6 garante vaga direta na Copa Libertadores. Isso é visto internamente como a única meta até o final do ano, com toda as forças e atenções voltada a isso. Também é previsto na meta orçamentária do clube.

Bahia pode ter retorno importante

O atacante Erick Pulga, em fase final de recuperação de uma lesão na coxa, treinou parcialmente com o restante do elenco em campo. Titular da equipe de Rogério Ceni antes do problema físico, ele foi desfalque nos últimos 12 jogos do Bahia.

Já o zagueiro David Durte, com trauma na costela, e o meia Everton Ribeiro, em recuperação de câncer na tireoide, fizeram uma atividade especial na academia do clube. O mesmo protocolo foi seguido pelo volante Caio Alexandre, que trata uma lesão na coxa.

O Bahia é o quinto colocado, com 49 pontos, e busca a vitória para colar no G4 ainda nesta rodada do Nacional.

⚽ ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)

Rafael, Alan Franco, Arboleda e Sabino; Maik, Bobadilla, Marcos Antônio, Rodriguinho e Enzo Díaz; Lucas Moura (Tapia) e Luciano.

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Iago Borduchi (Luciano Juba); Acevedo, Jean Lucas e Michel Araujo; Ademir, Tiago (Sanabria) e Willian José.