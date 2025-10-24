menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

São Paulo x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Equipes se enfrentam neste sábado (25), às 21h30, no Morumbis, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro

Avatar
Lance!
São Paulo (SP)
Dia 24/10/2025
08:08
Foto: Arte / Lance!
imagem cameraFoto: Arte / Lance!
  • Matéria
  • Mais Notícias

São Paulo e Bahia se enfrentam neste sábado (25), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio do Morumbis, em São Paulo, em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Ficha do jogo

São Paulo-escudo-onde-assistir
SAO
BAH
BRASILEIRÃO
30ª RODADA
Data e Hora
sábado, dia 25 de outubro, às 21h30 (de Brasília)
Local
Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)
Árbitro
Lucas Paulo Torezin (PR)
Assistentes
Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Michael Stanislau (RS)
Var
Rafael Traci (SC)
Onde assistir

Rodada complica o São Paulo e time se afasta ainda mais do G6

A equipe foi derrotada pelo Mirassol no final de semana, por 3 a 0, e dormiu na oitava colocação. Nesta segunda, o Vasco, de Fernando Diniz, venceu o Fluminense, de Luís Zubeldía, e ultrapassou o Tricolor na tabela.

Em pontos, está mais próximo do Z4 do que o G6. O time está a sete pontos do Vitória, que é o 17º colocado. Enquanto isso, está a oito pontos do Bahia que abre o G6.

continua após a publicidade

O G6 garante vaga direta na Copa Libertadores. Isso é visto internamente como a única meta até o final do ano, com toda as forças e atenções voltada a isso. Também é previsto na meta orçamentária do clube.

Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Bahia pode ter retorno importante

O atacante Erick Pulga, em fase final de recuperação de uma lesão na coxa, treinou parcialmente com o restante do elenco em campo. Titular da equipe de Rogério Ceni antes do problema físico, ele foi desfalque nos últimos 12 jogos do Bahia.

continua após a publicidade

Já o zagueiro David Durte, com trauma na costela, e o meia Everton Ribeiro, em recuperação de câncer na tireoide, fizeram uma atividade especial na academia do clube. O mesmo protocolo foi seguido pelo volante Caio Alexandre, que trata uma lesão na coxa.

O Bahia é o quinto colocado, com 49 pontos, e busca a vitória para colar no G4 ainda nesta rodada do Nacional.

Confira as informações do jogo entre São Paulo x Bahia

SÃO PAULO X BAHIA
CAMPEONATO BRASILEIRO - 30ª RODADA
🗓️ Data e horário: sábado, dia 25 de outubro, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP);
📺 Transmissão: SporTV e Premiere;
🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR);
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Michael Stanislau (RS);
🏁 VAR: Rafael Traci (SC).

⚽ ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)
Rafael, Alan Franco, Arboleda e Sabino; Maik, Bobadilla, Marcos Antônio, Rodriguinho e Enzo Díaz; Lucas Moura (Tapia) e Luciano.

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Iago Borduchi (Luciano Juba); Acevedo, Jean Lucas e Michel Araujo; Ademir, Tiago (Sanabria) e Willian José.

Bahia x São Paulo na Arena Fonte Nova Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia
Bahia x São Paulo na Arena Fonte Nova (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias