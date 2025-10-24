Vai ajudar? Rogério Ceni tem aproveitamento baixo contra o São Paulo

O São Paulo encara o Bahia neste sábado, dia 25, às 18h30 (de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será no Morumbis e terá um ingrediente especial: o reencontro de Rogério Ceni com o estádio, a torcida e o Tricolor.

Ídolo do clube, com passagens como técnico também, Ceni tem um retrospecto não tão favorável contra o São Paulo, para alegria de parte da torcida, dependendo do ponto de vista. O Lance! levantou os números do ex-goleiro diante do time em que fez história.

Os números de Rogério Ceni contra o São Paulo

Rogério Ceni não tem tantas vitórias como treinador nas vezes em que enfrentou o São Paulo. De acordo com dados do Sofascore, foram 12 jogos ao todo, considerando todas as equipes nas quais trabalhou.

Desses jogos, uma vitória, dois empates e nove derrotas, ou seja, 13,9% de aproveitamento. Foram 11 gols marcados e 19 gols sofridos.

Rogério Ceni reencontrará time no qual foi ídolo (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Pelo Bahia, foram quatro encontros: apenas uma vitória e três derrotas. Com 25% de aproveitamento, sua equipe marcou três gols e sofreu oito.

Ou seja, em um momento complicado do São Paulo, o retrospecto de Rogério Ceni favorece mais a equipe paulista. No primeiro turno, os times se enfrentaram na Arena Fonte Nova e o Bahia venceu por 2 a 1.

O Bahia tem um objetivo parecido com o do Tricolor: a vaga na Copa Libertadores no próximo ano. Porém, a situação do Esquadrão na tabela é muito melhor. Na quinta colocação, soma 49 pontos, 11 a mais que o São Paulo, que está na nona.