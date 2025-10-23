São Paulo promove e inscreve jogador do Sub-17 no Campeonato Brasileiro

O São Paulo inscreveu Brenno de Paula Junqueira da Silva, de 15 anos e que atua no Sub-17 em Cotia, no Campeonato Brasileiro. O nome do jogador apareceu na lista de inscritos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Nesta temporada, pelas categorias de base, o atleta soma 21 jogos com dez gols marcados. Ainda na base do Tricolor, não chegou a atuar em partidas do Sub-20, mas já está treinando com os mais velhos. Inclusive, fazendo atividades no SuperCT. Brenno assinou seu primeiro contrato profissional com o São Paulo em junho deste ano.

Isso não significa que o atleta já será relacionado por Hernán Crespo em breve. O São Paulo não divulga a lista dos inscritos, mas ela fica disponível no site da CBF de forma pública. Nas redes sociais, o jogador compartilhou alguns registros na Barra Funda, onde os profissionais trabalham.

Isac, João Pedro, Hugo e Felipe Preis são outros jogadores de Cotia que também estão inscritos na competição pelo Tricolor.

São Paulo tem 'combo' de 15 jogadores da base em treino

Nesta quinta-feira (23), o São Paulo contou com a presença de 15 jogadores da base em treino no SuperCT.

O treino começou perto das 9h30 (de Brasília). Horas antes, um ônibus com os jogadores da base desembarcou no centro de treinamento do Tricolor, localizado no bairro da Barra Funda na capital paulista.

O São Paulo começou o dia com uma etapa de aquecimento. Em um campo separado no SuperCT, Rafael Tolói e Calleri correram com a preparação física no gramado. Os jogadores estão fazendo um processo de transição física gradual.

A reportagem do Lance! esteve presente no SuperCT e acompanhou outra parte do treino. Esta, por sua vez, contou com um trabalho mais técnico, com triangulações e trocas de passes. A parte fechada da atividade contaria com um trabalho mais tático, pensando em um possível time para o sábado (25).