O Bahia se reapresentou na tarde desta quinta-feira, logo depois da vitória contra o Internacional, e já se prepara de olho em mais um desafio pelo Campeonato Brasileiro. A partir das 21h30 deste sábado (horário de Brasília), o Tricolor baiano visita o São Paulo, no Morumbis, pela 30ª rodada do Brasileirão. Antes deste duelo, porém, Rogério Ceni recebeu uma ótima notícia durante o treino.

O atacante Erick Pulga, em fase final de recuperação de uma lesão na coxa, treinou parcialmente com o restante do elenco em campo. Titular da equipe de Rogério Ceni antes do problema físico, ele foi desfalque nos últimos 12 jogos do Bahia.

Já o zagueiro David Durte, com trauma na costela, e o meia Everton Ribeiro, em recuperação de câncer na tireoide, fizeram uma atividade especial na academia do clube. O mesmo protocolo foi seguido pelo volante Caio Alexandre, que trata uma lesão na coxa.

Como foi o treino do Bahia?

Os atletas que foram titulares na partida contra o Internacional ficaram só em recovery, entre a fisioterapia e a sala de musculação. O restante do elenco, porém, fez trabalhos técnicos em espaço reduzido e ainda participou de um tático de oito jogadores contra oito, com participação de vários atletas da base.

O Bahia encerra a preparação na manhã desta sexta-feira antes do embarque para São Paulo. A equipe comandada por Rogério Ceni está na quinta posição, com 49 pontos, e tem remotas chances de entrar no G-4 nesta rodada caso vença o São Paulo e o Mirassol perca para o Sport. Ainda com essa combinação, o Tricolor baiano precisaria tirar um saldo de 12 gols.

