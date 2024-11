São Paulo x Bahia Sub-20: onde assistir, estatísticas e palpites

Nesta quinta-feira (21), São Paulo e Bahia se enfrentam pelo segundo jogo das semifinais da Copa do Brasil Sub-20. A partida terá início a partir das 15h30, pelo horário de Brasília, com transmissão do SporTV. ➡️ Clique para assistir no SporTV

A equipe do São Paulo perdeu o título do Campeonato Paulista Sub-20; veja as informações do jogo contra o Bahia (Foto: Divulgação)

Estatísticas de São Paulo e Bahia Sub-20

O São Paulo chega para o jogo de hoje após ter perdido a final do Paulistão Sub-20 para o Novorizontino, no agregado de 4 a 1. Assim, o único campeonato que resta para o Tricolor Paulista é a Copa do Brasil da categoria. Nos últimos cinco jogos da equipe, são duas vitórias, dois empates e uma derrota. O Tricolor passou pelo Tuna Luso para chegar até esta fase da competição.

Já o Bahia vem para esta partida depois de ter se classificado em um agregado de 6 a 4 contra a equipe do Goiás. O time baiano disputou praticamente apenas a Copa do Brasil neste segundo semestre, já que venceu o Campeonato Baiano Sub-20 em junho e encerrou sua participação do Brasileirão da categoria no final de agosto. A equipe tem cinco vitórias nos últimos cinco jogos.

Palpites para o jogo

O confronto pela primeira partida das semifinais da Copa do Brasil Sub-20 entre as equipes promete ser bem movimentado e equilibrado, portanto, cravar um vencedor é extremamente complicado. No entanto, o São Paulo tem uma leve favoritismo sobre o rival. Jogando fora de casa, o Bahia tem quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos, enquanto o São Paulo possui o mesmo retrospecto em seus domínios.

⚽Escalações prováveis de São Paulo e Bahia Sub-20

São Paulo

João Pedro; Maik, Kauê Alves, Pedro Andrade e Lucas Ferreira; Hugo Leonardo, Felipe Oliveira e Cauã Lucca; Matheus Alves, Ryan Francisco e Paulo Sérgio - Técnico: Allan Barcellos.

Bahia

Pedro; Wendel Silva, Dodô, Frederico e Alex Ferreira; Sidney, Vitinho e Jota; Roger, Ruan Pablo e Juninho - Técnico: Rogério Ferreira.