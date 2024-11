O que foi a “mão de Deus” de Maradona na Copa de 1986?

Na Copa do Mundo de 1986, um dos lances mais históricos do futebol seria apresentado para o mundo. A "mão de Deus", de Diego Armando Maradona, foi um grande golpe de malandragem do argentino para ajudar seu país na maior competição do mundo. O Lance! te mostra todos os detalhes da partida em que o gênio da Argentina protagonizou esta artimanha.

O controverso gol de Maradona ajudou a Argentina a ser campeã do mundo em 1986; relembre a "mão de Deus" (Foto: STAFF / AFP)

A partida entre Argentina x Inglaterra

Era 22 de junho de 1986, Argentina e Inglaterra estavam prontos para realizaram uma partida que entraria para a história das Copas do Mundo. Aquelas quartas de final do Mundial estava longe de ser um jogo qualquer, valendo apenas uma vaga nas semifinais da competição - o que já é grandioso por si só, mas outros fatores alimentaram a rivalidade entre as equipes.

Guerra das Malvinas

Entre abril e junho de 1982, os dois países, que agora se encontravam frente a frente pela Copa do Mundo, travaram uma sangrenta batalha pela posse de arquipélagos nas Malvinas. O incidente ficou conhecido justamente por "Guerra das Malvinas", o que incendiou muito o clima entre os torcedores e também jogadores das seleções.

A "mão de Deus"

Dois lances entraram para o futebol no segundo tempo daquele jogo. O 0x0 se manteve no placar depois do término do primeiro tempo. Aos seis minutos da segunda etapa, o zagueiro inglês, Steve Hodge tentou afastar a bola chutando para o alto, mas o efeito fez com que ela caísse dentro da área.

Maradona então correu em direção de Peter Shilton, goleiro inglês e protagonizou uma das cenas mais emblemáticas da história do futebol. Com o punho cerrado, Maradona deu um toque na bola, encobrindo o goleiro adversário. O juiz Ali Bin Nasser não viu nada de anormal e validou o gol, mesmo com a reclamação absurda dos ingleses.

Além da "mão de Deus", Maradona também realizou o chamado "Gol do Século" na mesma partida (Foto: AFP PHOTO / STAFF)

O termo "mão de Deus" foi popularizado pela fala de Maradona após o jogo, ao ser perguntado se havia utilizado sua mão para marcar o gol. Assim, ele disse: "Marquei (o gol) um pouco com a cabeça e um pouco com a mão de Deus".

O mesmo feito em 1990

O gol fez a Fifa promover o Fair Play, com a campanha Fair Play Campaign para a Copa do Mundo de 1990, realizada na Itália. No entanto, Diego utilizou novamente a "mão de Deus", mas agora para tirar um gol na partida contra a URSS. O árbitro da partida também nada viu.

O gol do século

Na mesma partida da "mão de Deus", Diego Maradona realizou o que foi chamado de gol do século. Apenas quatro minutos depois de seu gol com a mão, o meia argentino passou por seis ingleses pelo campo e marcou o 2x0. O jogo acabaria no placar de 2x1 para os hermanos, que também se consagrariam bicampeões da Copa do Mundo naquele ano.