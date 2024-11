De volta pra casa! Barcelona aponta data para retornar ao Camp Nou

O Barcelona está cada dia mais próximo de retornar ao Camp Nou, estádio histórico do clube. Com as obras que prometem ampliar a capacidade da arena andando mais rápido que o esperado, o clube estipulou o retorno à casa para o mês de fevereiro de 2025, ainda nesta temporada. As partidas, entretanto, terão publico reduzido: o novo estádio só ficará completamente pronto em 2026.

Com a permissão da Câmara Municipal de Barcelona concedida ao clube, a expectativa é que os culés retornem ao Camp Nou na reta final da temporada 2024-25. A partida que pode marcar a reabertura dos portões do estádio à torcida é contra o Leganés, no dia 2 de fevereiro, por LA LIGA. Desde maio de 2023 o Barcelona vem mandando seus jogos do Estádio Olímpico Lluís Companys, em Sants-Montjuic.

Obras no Camp Nou, estádio do Barcelona, estão adiantadas (Foto: Reprodução/Instagram @fcbarcelona)

Mesmo com capacidade reduzida, o público esperado na volta do Camp Nou é expressivo: 66 mil pessoas devem comparecer à arena. A capacidade total do estádio, ao final da obra, será de 110 mil pessoas, cerca de 10 mil lugares a mais em relação à lotação antiga.

A rapidez com a que obra evoluiu é de chamar atenção, porém, é certo que o Barcelona não poderá utilizar seu estádio na fase de liga da Champions League, já que está previsto no regulamento da competição que os times precisam disputar os jogos como mandante todos no mesmo estádio. Isto contraria a vontade do clube, que chegou a afirmar que o Camp Nou poderia receber jogos ainda em 2024.

