Santos x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Santos recebe o Fluminense neste domingo (31), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Santos x Fluminense SAN FLU 22ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora domingo (31), às 16h (de Brasília) Local Vila Belmiro, Santos (São Paulo) Árbitro Wilton Pereira Sampaio (GO) Assistentes Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO) Var Emerson de Almeida Ferreira (GO) Onde assistir

O Peixe vem de duas derrotas consecutivas: 6 a 0 para o Vasco, no Morumbis, e 2 a 0 para o Bahia, na Arena Fonte Nova.

A equipe ocupa a 15ª colocação na tabela, com 21 pontos somados. Em 20 partidas, o time conquistou seis vitórias, três empates e sofreu 11 derrotas, alcançando um aproveitamento de 35%. A diferença para o primeiro time na zona de rebaixamento, o Vitória, é de apenas dois pontos.

Já o Fluminense vem de uma derrota por 1 a 0 para o Bahia, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O duelo foi disputado na última quinta-feira (28), na Arena Fonte Nova. A partida de volta está marcada para o dia 10 de setembro, às 19h (de Brasília), no Maracanã.

No Brasileirão, o time comandado por Renato Gaúcho perdeu por 4 a 2 para o Red Bull Bragantino, fora de casa. A equipe ocupa a 9ª colocação, com 27 pontos conquistados. Em 19 jogos, soma oito vitórias, três empates e oito derrotas.

O clube carioca também está nas quartas de final da Copa Sul-Americana, em que enfrentará o Lanús, da Argentina. O jogo de ida será disputado fora de casa, no dia 16 de setembro.

O Fluminense venceu o Santos por 1 a 0 no primeiro turno do Brasileirão. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Como chegam os dois times:

O Santos volta a atuar na Vila Belmiro após mais de um mês. A última partida no estádio ocorreu em 23 de julho, quando o time alvinegro, ainda sob o comando de Cléber Xavier, perdeu para o Internacional por 2 a 1. O treinador foi demitido após a goleada por 6 a 0 sofrida diante do Vasco, no Morumbis.

Após a saída do ex-auxiliar de Tite, o clube contratou o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, que ganhou destaque no Fortaleza. A estreia do treinador no comando do Peixe será neste domingo (31).

Recuperado de um edema na coxa, Neymar deve reforçar a equipe. Por outro lado, o zagueiro João Basso e o volante Willian Arão seguem fora. Guilherme, abalado emocionalmente após críticas da torcida, ficou fora da lista de relacionados na última rodada e ainda é dúvida para o duelo contra o Fluminense.

Nesta semana, o Santos concretizou a venda do atacante recém-promovido da base Luca Meirelles ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O jovem de 18 anos foi negociado por R$ 63,5 milhões, com o clube brasileiro mantendo 15% dos direitos econômicos do atleta.

O Fluminense já sabe que não poderá contar com Nonato, jogador que pertence ao Santos e está emprestado ao clube carioca até o fim deste ano. Para o setor de criação, Paulo Henrique Ganso, Lucho Acosta e Lima seguem como opções para o técnico Renato Gaúcho.

Outra preocupação é o lateral-direito Samuel Xavier, que deixou o campo na metade do primeiro tempo do duelo contra o Bahia, após sentir dores na coxa esquerda. Ele foi substituído por Guga e virou dúvida para enfrentar o Santos neste domingo (31).

— Eu fui dar um passe com a direita e, na perna de apoio, quando arranquei, senti uma fisgada. Espero que não seja nada grave para voltar ainda mais forte. É ruim, porque a gente tem todo um plano de descanso e treino, mas isso foge do nosso controle. Senti logo no início do jogo, algo que nunca tinha sentido como jogador. Agora é fazer exames no Rio de Janeiro e torcer para não ser tão grave assim — disse o jogador, em entrevista após a partida.

Após enfrentar o Bahia pela Copa do Brasil na última quinta-feira (28), o elenco tricolor permaneceu em Salvador ao longo da semana. A delegação segue viagem para a Baixada Santista neste sábado (30).

Ficha Técnica:

SANTOS X FLUMINENSE - 22ª rodada do Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo (31), às 16h (de Brasília);

📍 Local: Vila Belmiro, Santos (São Paulo);

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere (Clique aqui para assistir ao vivo)

🗣️ Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

🚩 Auxiliares Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (GO)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

⚽SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Gabriel Brazão; Mayke, Zé Ivaldo (Luisão), Luan Peres e Souza (Escobar); Tomás Rincón, Zé Rafael, Gabriel Bontempo e Rollheiser, Neymar (Barreal) e Tiquinho Soares.

⚽FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes (Ignácio ou Igor Rabello) e Renê; Hércules, Bernal e Martinelli; Canobbio, Serna e Everaldo (Cano).