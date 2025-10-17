Fulham x Arsenal: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League
Confira as principais informações do duelo válido pela oitava rodada
Fulham e Arsenal terão os caminhos cruzados pela oitava rodada da Premier League. A partida será realizada neste sábado (18), às 13h30 (de Brasília), no Craven Cottage, em Londres (ING). O jogo terá transmissão da ESPN e Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
Na 14ª colocação da Premier League, o Fulham chega em baixa após duas derrotas consecutivas para Aston Villa e Bournemouth, ambos por 3 a 1. O técnico português Marco Silva enfrenta problemas de elenco, com dúvidas e desfalques confirmados.
O Arsenal, por outro lado, vive grande fase sob o comando de Mikel Arteta. A equipe londrina chega embalada após vitória sobre o West Ham por 2 a 0, que deixou os Gunners na liderança do Campeonato Inglês. Apesar de três desfalques certos — Kai Havertz, Noni Madueke e Gabriel Jesus —, o time vem com força dentro de casa.
Tudo sobre o jogo entre Fulham e Arsenal (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Fulham 🆚 Arsenal
8ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 18 de outubro, às 13h30 (de Brasília)
📍 Local: Craven Cottage, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)
🕴️Arbitragem: Anthony Taylor
🚩 Assistentes: Gary Beswick, Adam Nunn e Samuel Barrott (quarto árbitro)
📺 VAR: Stuart Attwell (VAR1) e Craig Taylor (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Fulham (Técnico: Marco Silva)
Bernd Leno; Timothy Castagne, Issa Diop, Joachim Andersen, Calvin Bassey; Tom Cairney e Sander Berge; Harry Wilson, Alex Iwobi e Ryan Sessegnon; Samuel Chukweze.
Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
David Raya; Jurriën Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães e Riccardo Calafioi; Martín Zubimendi, Declan Rice e Eberechi Eze; Bukayo Saka, Leandro Trossard e Viktor Gyökeres.
