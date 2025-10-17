menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Manchester City x Everton: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela Premier League

Avatar
Lance!
Manchester (ING)
Dia 17/10/2025
11:59
(Foto: Arte/Lance!)
imagem camera(Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Manchester City e Everton se enfrentam neste sábado (18), em jogo válido pela Premier League. A bola rola às 11h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester (ING), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir pelo Disney+

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

Manchester City-escudo-onde-assistir
MCI
Everton-escudo-onde-assistir
EVE
8ª rodada
Premier League
Data e Hora
Sábado, 18 de outubro, às 11h (de Brasília)
Local
Etihad Stadium, em Manchester (ING)
Árbitro
Tony Harrington
Assistentes
Simon Bennett e Steven Meredith
Var
Nicholas Hopton
Onde assistir

O Manchester City chega para o confronto em um momento excelente, com uma sequência de sete jogos de invencibilidade e liderado pelo atacante Erling Haaland, que vive uma fase artilheira espetacular. A equipe de Pep Guardiola tem sido a mais dominante da Premier League em 2025, com o melhor ataque e a maior média de pontos do ano.

continua após a publicidade

O Everton, treinado por David Moyes, chega ao jogo com a confiança renovada após uma vitória de virada sobre o Crystal Palace e uma melhora significativa em sua forma recente, ocupando a parte de cima da tabela. No entanto, o desafio é imenso e o retrospecto histórico é um grande obstáculo: a equipe não vence no estádio do City desde 2010 e o técnico David Moyes possui um histórico extremamente negativo jogando fora de casa contra as equipes do topo da tabela, nunca tendo vencido o City como visitante em sua carreira.

Tudo sobre o jogo entre Manchester City e Everton pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Manchester City x Everton
Premier League
📆 Data e horário: sábado, 18 de outubro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+
🟨 Arbitragem: Tony Harrington (árbitro); Simon Bennett e Steven Meredith (assistentes); Leigh Dought (quarto árbitro)
📺 VAR: Nicholas Hopton

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Manchester City (Técnico: Pep Guardiola):
Donnarumma; Khusanov, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Gonzalez; Bernardo, Foden, Reijnders, Doku; Haaland

Everton (Técnico: David Moyes):
Pickford; O’Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Gueye, Garner; Dibling, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Beto

➡️Manchester City: ‘Não consegue jogar três partidas em alto nível’, diz Guardiola sobre Rodri

O Manchester City entra em campo na Premier League para enfrentar o Brentford fora de casa (Foto: Darren Staples / AFP)
O Manchester City entra em campo na Premier League para enfrentar o Everton (Foto: Darren Staples / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias