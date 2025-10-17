Manchester City x Everton: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela Premier League
Manchester City e Everton se enfrentam neste sábado (18), em jogo válido pela Premier League. A bola rola às 11h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester (ING), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir pelo Disney+
Ficha do jogo
O Manchester City chega para o confronto em um momento excelente, com uma sequência de sete jogos de invencibilidade e liderado pelo atacante Erling Haaland, que vive uma fase artilheira espetacular. A equipe de Pep Guardiola tem sido a mais dominante da Premier League em 2025, com o melhor ataque e a maior média de pontos do ano.
O Everton, treinado por David Moyes, chega ao jogo com a confiança renovada após uma vitória de virada sobre o Crystal Palace e uma melhora significativa em sua forma recente, ocupando a parte de cima da tabela. No entanto, o desafio é imenso e o retrospecto histórico é um grande obstáculo: a equipe não vence no estádio do City desde 2010 e o técnico David Moyes possui um histórico extremamente negativo jogando fora de casa contra as equipes do topo da tabela, nunca tendo vencido o City como visitante em sua carreira.
Tudo sobre o jogo entre Manchester City e Everton pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Manchester City x Everton
Premier League
📆 Data e horário: sábado, 18 de outubro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+
🟨 Arbitragem: Tony Harrington (árbitro); Simon Bennett e Steven Meredith (assistentes); Leigh Dought (quarto árbitro)
📺 VAR: Nicholas Hopton
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Manchester City (Técnico: Pep Guardiola
Donnarumma; Khusanov, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Gonzalez; Bernardo, Foden, Reijnders, Doku; Haaland
Everton (Técnico: David Moyes
Pickford; O’Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Gueye, Garner; Dibling, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Beto
