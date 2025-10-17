Bayern x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Bundesliga
Confira as principais informações do duelo válido pela sétima rodada
Bayern de Munique e Borussia Dortmund terão os caminhos cruzados pela sétima rodada da Bundesliga. A partida será realizada neste sábado (18), às 13h30 (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique (ALE). O jogo terá transmissão do SporTV, CazéTV e Xsports. ➡️Clique para assistir no Sportv
Ficha do jogo
O Bayern chega embalado para o confronto. Os bávaros mantêm 100% de aproveitamento na Bundesliga e Champions League. Sob o comando de Kompany, o time tenta manter a campanha perfeita mesmo com desfalques importantes, como Alphonso Davies e Jamal Musiala. Neuer, Kimmich, Luis Díaz e Harry Kane são algumas das armas para buscar mais três pontos.
O Borussia Dortmund, treinado por Niko Kovač, chega para o jogo em excelente forma, estando invicto na temporada e ocupando a segunda posição na Bundesliga. A equipe vem de empate em 1 a 1 com o RB Leipzig.
Tudo sobre o jogo entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Bayern 🆚 Dortmund
7ª rodada — Bundesliga
📆 Data e horário: sábado, 18 de outubro, às 13h30 (de Brasília)
📍 Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)
👁️ Onde assistir: SporTV (TV fechada), CazéTV (YouTube) e Xsports (TV aberta)
🕴️Arbitragem: Bastian Dankert
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)
Manuel Neuer; Sacha Boey, Dayot Upamecano, Jonathan Tah e Konrad Laimer; Josué Kimmich e Leon Goretzka; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz e Harry Kane.
Borussia Dortmund (Técnico: Niko Kovac)
Gregor Kobel; Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck e Ramy Bensebaini; Yan Couto, Marcel Sabitzer, Felix Nmecha e Daniel Svensson; Karim Adeyemi, Maximilian Beier e Sehrou Guirassy.
