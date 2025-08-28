Ídolo do Santos, Elano ajuda na reconstrução do Guarani

De volta ao clube que o formou nas categorias de base, Elano celebra o novo momento da carreira como coordenador técnico do Guarani, time do interior de São Paulo.

Em maio deste ano, o ex-jogador do Santos assumiu o cargo de coordenador técnico do Bugre, que atualmente ocupa a sexta posição na Série C do Campeonato Brasileiro.

Na última segunda-feira (25), o Guarani venceu o Confiança por 1 a 0, pela penúltima rodada da primeira fase da competição.

Considerado um confronto direto pela classificação à segunda fase, o duelo contra os sergipanos levou a torcida bugrina a comparecer em massa ao Brinco de Ouro.

— Fiquei emocionado ao ver o tobogã do Brinco de Ouro cheio, como sonhava quando cheguei ao clube ainda nas categorias de base, em 1995. Ao retornar ao Guarani neste ano, falei que tinha sonhos a cumprir, e ontem posso dizer que realizei um deles. Só tenho a agradecer ao torcedor bugrino pela bela festa e prometer que continuaremos todos muito empenhados pelos objetivos do clube — disse Elano, que chegou a morar debaixo das arquibancadas do Brinco de Ouro por cinco anos.

Elano assumiu o cargo de coordenador técnico do Guarani em maio deste ano. (Foto: Raphael Silvestre / Guarani FC)

Após um início conturbado na competição, com três derrotas nas três primeiras rodadas, o clube de Campinas iniciou um processo de reformulação em maio, com a chegada do coordenador de futebol Elano Blumer, do executivo Farnei Coelho e de uma nova comissão técnica.

Desde então, a equipe campineira trouxe 15 reforços e hoje atravessa seu melhor momento na temporada, permanecendo há quatro jogos sem derrotas. Atualmente, depende apenas de um triunfo fora de casa sobre o já rebaixado Tombense, no próximo sábado (30), às 17h, para garantir sua vaga na fase final da competição, que classificará as quatro melhores equipes à Série B de 2026.

— Estamos felizes, vivendo um momento muito bom, pelo qual trabalhamos diariamente desde que chegamos. O apoio do nosso torcedor nos motivou a superar muitos obstáculos, mas sabemos que não podemos descansar. Ainda temos muitos desafios pela frente e contamos com a força da família bugrina para conquistar nosso primeiro objetivo: a classificação para a segunda fase da Série C — concluiu Elano.

Elano no Santos:

Nascido em 14 de junho de 1981, Elano Ralph Blumer iniciou sua trajetória no futebol nas categorias de base do Guarani, mas fez apenas uma partida como profissional pelo clube. Antes de chegar ao Santos, também teve passagem pela Inter de Limeira.

Sua estreia no time principal do Santos aconteceu em 21 de janeiro de 2001, na vitória por 1 a 0 sobre a Inter de Limeira, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista.

O reconhecimento definitivo e a admiração do torcedor santista vieram em 2002, com o gol marcado na final do Campeonato Brasileiro, no Morumbi, quando o Santos derrotou o Corinthians por 3 a 2 e conquistou o sétimo título nacional de sua história.

Após o bicampeonato brasileiro, Elano se transferiu para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, onde permaneceu entre 2005 e 2007. Na sequência, atuou no Manchester City, da Inglaterra, e depois no Galatasaray, da Turquia.

O bom futebol e a regularidade o levaram à Seleção Brasileira, onde foi titular na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Com a Amarelinha, disputou 50 partidas e marcou nove gols.

Em 2011, Elano retornou ao Santos para viver mais uma fase de sucesso. Ao lado de Neymar, Paulo Henrique Ganso e Robinho, ajudou o clube a conquistar o Campeonato Paulista, sendo o artilheiro da competição com 11 gols, empatado com Liedson. Naquele mesmo ano, também ergueu a Taça Libertadores. Em 2012, voltou a levantar o troféu do estadual.

Após passagens por Flamengo e Chennaiyin, da Índia, acertou sua terceira passagem pelo Santos. Em 13 de maio de 2015, atingiu a marca histórica de 300 jogos com a camisa do clube, em confronto contra o Maringá, pela Copa do Brasil.

Líder dentro e fora de campo, ajudou o Peixe a conquistar o 21º título paulista. No segundo semestre de 2015, deixou a Vila Belmiro para uma nova experiência na Índia, retornando ao Brasil no fim do ano. Em 2016, encerrou sua trajetória como jogador levantando mais um Paulistão, totalizando sete títulos conquistados com a camisa santista.

Elano se aposentou em 2016 e, posteriormente, iniciou a carreira fora das quatro linhas. Teve passagens como auxiliar técnico no próprio Santos, além de trabalhos na Inter de Limeira, Figueirense, Náutico e Ferroviária.

Números pelo Santos:

332 JOGOS

68 GOLS

Três passagens: 2001-2005/2011-2012/215/2016.

Títulos:

Santos: Brasileiro (2002 e 2004); Campeonato Paulista (2011,2012, 2015 e 2016); Libertadores (2011);

Seleção Brasileira: Copa América (2007) e Copa das Confederações (2009);

Shakhtar Donetsk: Campeonato Ucraniano (2004-05/2005-06); Supercopa da Ucrânia (2005)

Flamengo: Taça Guanabara (2014); Torneio Super Clássicos (2014); Campeonato Carioca (2014)

Chennaiyin: Superliga Indiana (2015)