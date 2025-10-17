Brighton x Newcastle: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela Premier League
Brighton e Newcastle se enfrentam neste sábado (18), em jogo válido pela Premier League. A bola rola às 11h (de Brasília), no American Express Stadium, em Londres (ING), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir pelo Disney+
Ficha do jogo
Apesar de um início de temporada inconsistente, a equipe do Brighton, comandada por Fabián Hürzeler, tem se destacado por sua incrível resiliência, sendo o time que mais conquista pontos de virada na liga, e chega para o confronto invicta há três jogos. O grande trunfo da equipe é seu excelente retrospecto em casa, onde perdeu apenas uma das últimas 11 partidas e, mais importante, nunca foi derrotada pelo Newcastle na história da Premier League, o que aumenta a confiança para buscar um resultado positivo diante de sua torcida.
O Newcastle vive um paradoxo nesta temporada: possui uma das defesas mais sólidas da Premier League, liderada pelo goleiro Nick Pope, que tem o maior número de jogos sem sofrer gols na competição. No entanto, o ataque tem sido um grande problema, com uma das piores taxas de conversão de chutes em gol da liga. A situação é ainda mais crítica fora de casa, onde a equipe não marca há quatro jogos.
Tudo sobre o jogo entre Brighton e Newcastle pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Brighton x Newcastle
Premier League
📆 Data e horário: sábado, 18 de outubro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: American Express Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+
🟨 Arbitragem: Craig Pawson (árbitro); Lee Betts e Matt Wilkes (assistentes); Ben Toner (quarto árbitro)
📺 VAR: Paul Tierney
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Brighton (Técnico: Fabian Hurzeler):
Verbruggen; Wieffer, Dunk, Van Hecke, Kadioglu; Baleba, Ayari; Minteh, Rutter, Mitoma; Welbeck
Newcastle (Técnico: Eddie Howe
Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Elanga, Woltemade, Gordon
