Vojvoda é regularizado no BID da CBF e pode estrear pelo Santos
Vojvoda assinou com o Santos até o fim do ano que vem
O técnico Juan Pablo Vojvoda fará sua estreia pelo Santos no próximo domingo (31), no duelo contra o Fluminense, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro.
O argentino foi anunciado pelo Peixe na última sexta-feira (22) e apresentado oficialmente na terça-feira (26), também na Vila Belmiro.
Durante a coletiva, Vojvoda destacou a responsabilidade de comandar o clube e, emocionado, lembrou da história santista ao citar Pelé. O treinador ressaltou ainda a importância de conquistar um resultado imediato diante da equipe carioca.
O Santos não joga na Vila Belmiro desde o dia 23 de julho, quando foi derrotado pelo Internacional por 2 a 1. Nesta temporada, atuando como mandante, o Peixe soma 17 partidas, com 6 vitórias, 4 empates e 5 derrotas.
➡️ Ingressos para o duelo entre o Santos e o Fluminense seguem à venda
Nova loja:
O Santos vai reinaugurar a loja da Santos Store na Vila Belmiro neste sábado (30), das 12h30 às 14h30, com a presença de ex-jogadores e convidados.
Agenda do Campeonato Brasileiro:
22ª rodada - 31.08 - Santos x Fluminense - 16h - Vila Belmiro
23ª rodada - previsão de data: 14.09 - Atlético-MG x Santos - sem horário - Arena MRV
24ª rodada - previsão de data: 21.09 - Santos x São Paulo - sem horário definido - Vila Belmiro
25ª rodada - previsão de data: 28.09 - RB Bragantino x Santos - sem horário definido - Cícero de S. Marques
26ª rodada - previsão de data: 01.10 - Santos x Grêmio - sem horário definido - Vila Belmiro
