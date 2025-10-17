menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Corinthians x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Equipe se enfrentam pela 29ª rodada do Brasileirão

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/10/2025
14:36
Foto: Arte/LANCE!
imagem cameraFoto: Arte/LANCE!
Corinthians e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (18), às 18h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O confronto, válido pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão da Prime Vídeo. ➡️ Clique para assistir no Prime Vídeo

O Corinthians aparece na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos conquistados em 28 rodadas. A equipe soma oito vitórias, nove empates e 11 derrotas, além de um saldo negativo de cinco gols. Após a derrota no clássico diante do Santos, o time comandado por Dorival Júnior tenta se reerguer para se afastar da parte de baixo da tabela e voltar a sonhar com uma vaga na parte intermediária do campeonato.

Ficha do jogo

Corinthians-logo-escudo
COR
Atlético-MG-escudo-onde-assistir
ATL
29ª Rodada
Série A
Data e Hora
Sábado, 18 de abril de 2025, às 18h30 (de Brasília)
Local
Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
Árbitro
Alex Gomes Stefano (RJ)
Assistentes
Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
Var
Daniel Nobre Bins (RS)
Onde assistir

O Atlético-MG, por sua vez, ocupa a décima 14ª, também com 33 pontos, mas em 27 partidas disputadas. O time mineiro apresenta campanha semelhante à do Corinthians, com oito vitórias, nove empates e 10 derrotas, e um saldo de menos cinco gols. O clube mineiro vem de empate com o Cruzeiro.

Histórico do confronto

Atlético-MG e Corinthians já se enfrentaram 88 vezes ao longo da história, em partidas válidas por diferentes competições do futebol brasileiro. O retrospecto geral é favorável ao time paulista, que soma 36 vitórias, contra 29 triunfos do clube mineiro, além de 23 empates. 

Quando o jogo acontece em Belo Horizonte, o Atlético leva vantagem: em 46 partidas como mandante, o time alvinegro mineiro venceu 19 vezes, empatou 11 e perdeu 16. Já em São Paulo, o domínio corintiano é mais evidente, com 20 vitórias em 42 confrontos, 12 empates e 10 derrotas.

Neo Química Arena recebe jogo entre Corinthians e Flamengo (Foto: Ulisses Lopreste / Lance)
Neo Química Arena recebe jogo entre Corinthians e Atlético0MG (Foto: Ulisses Lopreste / Lance)

Confira as informações do jogo entre Corinthians x Atlético-MG

✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS X ATLÉTICO-MG
SÉRIE A

📆 Data e horário: sábado, 18 de abril de 2025, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Prime Vídeo

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá, João Pedro e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, Maycon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. (Técnico: Dorival Jr)
ATLÉTICO-MG: Everson; Vitor Hugo, Ruan e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Igor Gomes (Fausto Vera), Alan Franco, Guilherme Arana e Bernard; Rony (Hulk) e Dudu. (Técnico: Jorge Sampaoli)

circulo com pontos dentroTudo sobre

