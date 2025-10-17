Corinthians x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Corinthians e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (18), às 18h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O confronto, válido pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão da Prime Vídeo. ➡️ Clique para assistir no Prime Vídeo

O Corinthians aparece na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos conquistados em 28 rodadas. A equipe soma oito vitórias, nove empates e 11 derrotas, além de um saldo negativo de cinco gols. Após a derrota no clássico diante do Santos, o time comandado por Dorival Júnior tenta se reerguer para se afastar da parte de baixo da tabela e voltar a sonhar com uma vaga na parte intermediária do campeonato.

Ficha do jogo COR ATL 29ª Rodada Série A Data e Hora Sábado, 18 de abril de 2025, às 18h30 (de Brasília) Local Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

O Atlético-MG, por sua vez, ocupa a décima 14ª, também com 33 pontos, mas em 27 partidas disputadas. O time mineiro apresenta campanha semelhante à do Corinthians, com oito vitórias, nove empates e 10 derrotas, e um saldo de menos cinco gols. O clube mineiro vem de empate com o Cruzeiro.

Histórico do confronto

Atlético-MG e Corinthians já se enfrentaram 88 vezes ao longo da história, em partidas válidas por diferentes competições do futebol brasileiro. O retrospecto geral é favorável ao time paulista, que soma 36 vitórias, contra 29 triunfos do clube mineiro, além de 23 empates.

Quando o jogo acontece em Belo Horizonte, o Atlético leva vantagem: em 46 partidas como mandante, o time alvinegro mineiro venceu 19 vezes, empatou 11 e perdeu 16. Já em São Paulo, o domínio corintiano é mais evidente, com 20 vitórias em 42 confrontos, 12 empates e 10 derrotas.

Neo Química Arena recebe jogo entre Corinthians e Atlético0MG (Foto: Ulisses Lopreste / Lance)

Confira as informações do jogo entre Corinthians x Atlético-MG

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X ATLÉTICO-MG

SÉRIE A

📆 Data e horário: sábado, 18 de abril de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Prime Vídeo

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá, João Pedro e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, Maycon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. (Técnico: Dorival Jr)

ATLÉTICO-MG: Everson; Vitor Hugo, Ruan e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Igor Gomes (Fausto Vera), Alan Franco, Guilherme Arana e Bernard; Rony (Hulk) e Dudu. (Técnico: Jorge Sampaoli)