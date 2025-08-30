Mayke comenta possibilidade de estreia na Vila Belmiro pelo Santos: ‘Ansioso’

O lateral-direito do Santos Mayke pode estrear na Vila Belmiro com a camisa do clube. O jogador foi contratado nesta janela de transferências e anunciado no dia 30 de julho.

O Peixe não atua no estádio da Baixada Santista desde o dia 23 de julho, quando o Alvinegro perdeu por 2 a 1 do Internacional.

O Santos entra em campo neste domingo (31), contra o Fluminense, às 16h (de Brasília), pela 22ª do Campeonato Brasileiro.

Mayke assinou contrato válido até o fim de 2027, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

O lateral-direito Mayke projetou a estreia pelo Santos diante da torcida na Vila Belmiro, estádio em que já atuou diversas vezes contra o Peixe quando defendia o Palmeiras.

— Desde que cheguei, estou ansioso pela minha estreia em casa. Será um momento especial, com toda a torcida santista nos apoiando! Já joguei aqui como adversário e sempre foi muito difícil, mas agora o sentimento é diferente. Vou sentir a atmosfera dos torcedores a favor e, junto com meus companheiros, vamos buscar fazer um grande jogo para sair com o resultado positivo — declarou o camisa 2.

Sobre o confronto diante do Fluminense, Mayke ressaltou a importância de conquistar os três pontos e destacou a intensidade dos treinamentos sob comando da nova comissão técnica, liderada por Juan Pablo Vojvoda.

— Sabemos que o jogo não vai ser fácil, o Fluminense é uma grande equipe, mas a semana de trabalho foi intensa e de bastante aprendizado com a nova comissão. Fizemos nosso máximo durante a preparação, com uma mentalidade positiva, para dar o melhor em campo no domingo e, se Deus quiser, conquistar os três pontos que precisamos — concluiu.

Carreira:

Natural de Carangola, em Minas Gerais, Mayke tem 32 anos e começou a carreira profissional no Cruzeiro, em 2013. Permaneceu no clube de Belo Horizonte por cinco anos até chegar ao Palmeiras, onde atuava desde 2017.

Na equipe Alviverde ele acumulou 12 títulos e é um dos jogadores mais vencedores da história do clube, ao lado de Weverton, Gustavo Gómez, Marcos Rocha, Dudu, Ademir da Guia e Junqueira.

Ele deixou o Alviverde com 319 jogos, oito gols e 25 assistências.

O atleta tinha contrato com o rival até o fim do ano, mas optou por respirar novos ares e assinou com o Alvinegro até o final de 2027, com opção de renovação por mais uma temporada.