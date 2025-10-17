Al-Nassr x Al-Fateh: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Campeonato Saudita
Confira todas as informações do duelo válido pelo Campeonato Saudita
Al-Nassr e Al-Fateh se enfrentam neste sábado (18), em jogo válido pelo Campeonato Saudita. A bola rola às 15h (de Brasília), no Estádio Al-Awwal Park, em Riade (SA), e terá transmissão ao vivo da Band, Canal GOAT, BandSports e Esporte na Band (YouTube).
Ficha do jogo
O Al-Nassr chega para a partida em fase espetacular, embalado por uma sequência de sete vitórias consecutivas na temporada. A equipe lidera o Campeonato Saudita com 100% de aproveitamento e, para o confronto, o técnico Jorge Jesus deve contar com o astro Cristiano Ronaldo entre os titulares. Os únicos desfalques são Saad Al Nasser e Saad Haqawi, ambos por lesão.
Em um cenário completamente oposto, o Al-Fateh vive uma grande crise, ocupando a 16ª posição com apenas um ponto em quatro jogos. Além da má fase, o técnico José Manuel Gomes terá um desfalque importante: o goleiro titular, Fernando Pacheco, que cumpre suspensão automática após ser expulso na última rodada.
Tudo sobre o jogo entre Al-Nassr e Al-Fateh pelo Campeonato Saudita (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Al-Nassr x Al-Fateh
Campeonato Saudita
📆 Data e horário: sábado, 18 de outubro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Al-Awwal Park, em Riade (SA)
👁️ Onde assistir: Band, Canal GOAT, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
🟨 Arbitragem: -
📺 VAR: -
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Al-Nassr (Técnico: Jorge Jesus):
Bento; Boushal, Simakan, Martínez e Yahya; Brozovic, Alkhaibari, Coman e Mané; João Félix e Cristiano Ronaldo.
Al-Fateh (Técnico: José Manuel Gomes):
A. Bukhari; Baetaih, Jorge Fernandes, Saadane e Darisi; Youssouf, Bendebka, Batna e Alothman; Matías Vargas e Toko Ekambi.
