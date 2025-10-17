menu hamburguer
Al-Nassr x Al-Fateh: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Campeonato Saudita

Confira todas as informações do duelo válido pelo Campeonato Saudita

Avatar
Lance!
Riade (SA)
Dia 17/10/2025
14:16
(Foto: Arte/Lance!)
imagem camera(Foto: Arte/Lance!)
  • Mais Notícias

Al-Nassr e Al-Fateh se enfrentam neste sábado (18), em jogo válido pelo Campeonato Saudita. A bola rola às 15h (de Brasília), no Estádio Al-Awwal Park, em Riade (SA), e terá transmissão ao vivo da Band, Canal GOAT, BandSports e Esporte na Band (YouTube).

Relacionadas

Ficha do jogo

NAS
FAT
5ª rodada
Campeonato Saudita
Data e Hora
Sábado, 18 de outubro, às 15h (de Brasília)
Local
Estádio Al-Awwal Park, em Riade (SA)
Árbitro
-
Assistentes
-
Var
-
Onde assistir
Não definido

O Al-Nassr chega para a partida em fase espetacular, embalado por uma sequência de sete vitórias consecutivas na temporada. A equipe lidera o Campeonato Saudita com 100% de aproveitamento e, para o confronto, o técnico Jorge Jesus deve contar com o astro Cristiano Ronaldo entre os titulares. Os únicos desfalques são Saad Al Nasser e Saad Haqawi, ambos por lesão.

Em um cenário completamente oposto, o Al-Fateh vive uma grande crise, ocupando a 16ª posição com apenas um ponto em quatro jogos. Além da má fase, o técnico José Manuel Gomes terá um desfalque importante: o goleiro titular, Fernando Pacheco, que cumpre suspensão automática após ser expulso na última rodada.

Tudo sobre o jogo entre Al-Nassr e Al-Fateh pelo Campeonato Saudita (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Al-Nassr x Al-Fateh
Campeonato Saudita
📆 Data e horário: sábado, 18 de outubro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Al-Awwal Park, em Riade (SA)
👁️ Onde assistir: Band, Canal GOAT, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
🟨 Arbitragem: -
📺 VAR: -

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Al-Nassr (Técnico: Jorge Jesus):
Bento; Boushal, Simakan, Martínez e Yahya; Brozovic, Alkhaibari, Coman e Mané; João Félix e Cristiano Ronaldo.

Al-Fateh (Técnico: José Manuel Gomes):
A. Bukhari; Baetaih, Jorge Fernandes, Saadane e Darisi; Youssouf, Bendebka, Batna e Alothman; Matías Vargas e Toko Ekambi.

➡️Atitude de Cristiano Ronaldo impressiona reforço do Al-Nassr

Novo uniforme Al-Nassr Cristiano Ronaldo
O Al-Nassr de Cristiano Ronaldo entra em campo contra o Al-Fateh (Foto: Reprodução/X/@AlNassrFC_EN)

