Sunderland e Wolves terão os caminhos cruzados pela oitava rodada da Premier League. A partida será realizada neste sábado (18), às 11h (de Brasília), no Stadium of Light, em Sunderland (ING).



Ficha do jogo SUN WOL 8ª rodada Premier League Data e Hora Sábado, 18 de outubro, às 11h (de Brasília) Local Stadium of Light, em Sunderland (ING) Árbitro Robert Jones Assistentes Neil Davies, Nick Greenhalgh e Anthony Backhouse (quarto árbitro) Var Paul Howard (VAR1) e Adrian Holmes (AVAR) Onde assistir

Apesar de ter sido derrotado por 2 a 0 para o Manchester United, o Sunderland faz belo início de temporada na Premier League. Os Black Cats estão na nona colocação, com 11 pontos, e podem se aproximar do G5. A equipe recém-promovida à elite inglesa é uma das sensações deste começo de temporada na Inglaterra.

Do outro lado, o Wolverhampton vive o pior início de temporada em sua história. O clube comandado por Vítor Pereira, ex-Flamengo e Corinthians, não venceu no Campeonato Inglês, com dois empates e cinco derrotas, além de ocupar a lanterna da competição. Mesmo com o momento ruim, a equipe sustentará a mesma base do time da última rodada.

Tudo sobre o jogo entre Sunderland e Wolves (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Sunderland 🆚 Wolverhampton

8ª rodada — Premier League

📆 Data e horário: sábado, 18 de outubro, às 11h (de Brasília)

📍 Local: Stadium of Light, em Sunderland (ING)

👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)

🕴️Arbitragem: Robert Jones

🚩 Assistentes: Neil Davies, Nick Greenhalgh e Anthony Backhouse (quarto árbitro)

📺 VAR: Paul Howard (VAR1) e Adrian Holmes (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Sunderland (Técnico: Régis Le Bris)

Roefs; Masuaku; Ballard, Mukiele e Hume; Noah e Xhaka; Adingra, Le Fee e Traoré; Isidor.

Wolverhampton (Técnico: Vitor Pereira)

Johnstone; Bueno, Krejčí, Bueno e Tchatchoua; João Gomes, André e Munetsi; Hwang, Larsen e Jhon Arias.

