Sunderland x Wolves: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League
Confira as principais informações do duelo válido pela oitava rodada
Sunderland e Wolves terão os caminhos cruzados pela oitava rodada da Premier League. A partida será realizada neste sábado (18), às 11h (de Brasília), no Stadium of Light, em Sunderland (ING). O jogo terá transmissão exclusiva da Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
Apesar de ter sido derrotado por 2 a 0 para o Manchester United, o Sunderland faz belo início de temporada na Premier League. Os Black Cats estão na nona colocação, com 11 pontos, e podem se aproximar do G5. A equipe recém-promovida à elite inglesa é uma das sensações deste começo de temporada na Inglaterra.
Do outro lado, o Wolverhampton vive o pior início de temporada em sua história. O clube comandado por Vítor Pereira, ex-Flamengo e Corinthians, não venceu no Campeonato Inglês, com dois empates e cinco derrotas, além de ocupar a lanterna da competição. Mesmo com o momento ruim, a equipe sustentará a mesma base do time da última rodada.
Tudo sobre o jogo entre Sunderland e Wolves (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Sunderland 🆚 Wolverhampton
8ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 18 de outubro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Stadium of Light, em Sunderland (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)
🕴️Arbitragem: Robert Jones
🚩 Assistentes: Neil Davies, Nick Greenhalgh e Anthony Backhouse (quarto árbitro)
📺 VAR: Paul Howard (VAR1) e Adrian Holmes (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Sunderland (Técnico: Régis Le Bris)
Roefs; Masuaku; Ballard, Mukiele e Hume; Noah e Xhaka; Adingra, Le Fee e Traoré; Isidor.
Wolverhampton (Técnico: Vitor Pereira)
Johnstone; Bueno, Krejčí, Bueno e Tchatchoua; João Gomes, André e Munetsi; Hwang, Larsen e Jhon Arias.
