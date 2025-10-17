Barcelona x Girona: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo por La Liga
Confira as principais informações do duelo válido pela nona rodada
Barcelona e Girona terão os caminhos cruzados pela sétima rodada de La Liga. A partida será realizada neste sábado (18), às 11h15 (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona (ESP). O jogo terá transmissão da ESPN e Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
O Barcelona vem de duas derrotas consecutivas e um momento delicado na temporada, onde conviveu com algumas lesões de grandes astros, como Lamine Yamal. A equipe sofreu goleada por 4 a 1 para o Sevilla e derrota na Champions League, ao ser superado por 2 a 1 pelo PSG, dentro de casa. Os catalães perderam a liderança de La Liga após vitória do Real Madrid sobre o Villarreal, por 3 a 1.
Diferente das últimas temporadas, o Girona vive péssima fase e é a primeira equipe na zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol. O clube tem apenas seis pontos em oito rodadas, resultado de uma vitória, três empates e quatro derrotas. Apesar da vitória sobre o Valencia na partida anterior, o time ainda sofre com desequilíbrio entre os setores e fragilidade defensiva.
Tudo sobre o jogo entre Barcelona e Girona (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Barcelona 🆚 Girona
9ª rodada —La Liga
📆 Data e horário: sábado, 18 de outubro, às 13h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona (ESP)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)
🕴️Arbitragem: Jesús Gil
🚩 Assistentes: Ángel Nevado, Javier Martínez e Juan Manuel Gordillo (quarto árbitro)
📺 VAR: Juan Luis Pulido (VAR1) e Jorge Figueroa (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Szczesny; Álex Baldé, Eric García, Pau Cubarsí e Jules Koundé; De Jong e Pedri; Marcus Rashford, Lamine Yamal e Roony Bardghji; Ferrán Torres.
Girona (Técnico: Míchel)
Paulo Gazzaniga; Vitor Reis, Daley Blind e Arnau Martínez; Hugo Rincón, Jhon Solis e Axel Witsel, Álex Moreno; Roca, Vladyslav Vanat e Bryan Gil.
