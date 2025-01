Santa Cruz e Sport se enfrentam neste sábado (1), em duelo válido pela primeira fase do Campeonato Pernambucano. A bola rola a partir das 16h30 (de Brasília), no Estádio do Arruda, em Recife (PE), com transmissão da Globo (oara todo o estado de PE).

Confira as informações do jogo entre Santa Cruz e Sport

✅ FICHA TÉCNICA

SANTA CRUZ X SPORT

1ª FASE - CAMPEONATO PERNAMBUCANO

📆 Data e horário: sábado, 1º de fevereiro de 2025, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio do Arruda, em Recife (PE)

📺 Onde assistir: Globo (PE)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SANTA CRUZ (Técnico: Itamar Schulle)

Rokenedy; Toty, Willian Alves, Matheus Vinicius e Gabriel Rodrigues; Lucas Siqueira, Wagner Balotelli e Thiaguinho; João Pedro, Israel e Douglas Skilo.

SPORT (Técnico: Pepa)

Caique França; Di Plácido, Chico, Renzo (Antônio Carlos) e Dalbert (Igor Cariús); Fabricio Domínguez (Hyroan), Christian Ortíz e Lucas Lima; Lenny Lobato, Romarinho (Gustavo Maia) e Gonçalo Paciência (Gustavo Coutinho).