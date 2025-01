Entre os diversos pontos abarrotados de gente ao redor da Vila Belmiro, a Santos Store, localizada na lateral do estádio, se destaca como um dos mais requisitados. O motivo não poderia ser outro: torcedores do Peixe em busca do seu “manto alvinegro” com o toque da assinatura de Neymar.

A reportagem do Lance! ouviu de funcionários da Santos Store que “perderam as contas” de quantas camisetas foram comercializadas antes mesmo da chegada do jogador à Vila. Logo após a abertura da loja, a produção já começou acima da média, chegando a mais de 250 uniformes personalizados com nome de Neymar nas primeiras horas de funcionamento do espaço.

A loja, que recebeu grande movimento durante todo o dia, garantiram que todas as personalizações fossem feitas a tempo, nesta sexta-feira (31), antes da festa de apresentação de Neymar no Santos. Entre as centenas de torcedores, as mais procuradas foram as clássicas branca e listrada, ambas sempre acompanhadas do pedido para estampar “Neymar 10” nas costas.

O modelo torcedor sem a personalização custa R$ 349,90, tanto para o uniforme 1 quanto para o 2. Já para realizar a personalização, o pagamento é a parte. O kit completo do Peixe com o nome do ídolo santista chega a R$ 439,90.

Devido ao dia cheio na Vila Belmiro, a loja também abriu uma unidade móvel do lado de fora com a estrutura para atender mais clientes no caminhão da loja oficial. Assim, os torcedores do Santos tiveram a oportunidade de garantir o novo manto santista antes da apresentação de Neymar, que acontecerá nesta sexta-feira (31).

Loja móvel da Santos Stores nos arredores da Vila Belmiro (Foto: Vinícius Harfush/Lance!)

Entre muitos brasileiros torcedores do Santos em busca da sua camisa, a peruana Salma Bustamente, de 28 anos, enfrentou a fila para comprar uma camisa com o nome de Neymar de presente para o seu irmão.

- Viemos de viagem para São Paulo e passamos aqui por Santos. Não sabíamos que estaria com todo esse movimento, mas está sendo bem legal acompanhar a chegada de Neymar - disse a turista enquanto exibia o uniforme três, na cor amarela, na mão.

O público que não escolheu a versão oficial também encontrou opções mais baratas do lado de fora. As réplicas são comercializadas entre R$ 50 e R$ 180, a depender do modelo. Destas, a mais pedida é a “retrô”, que imita a icônica camisa azul de 2012, que era o uniforme três daquela temporada, a último completa de Neymar pelo Santos

Após o anúncio oficial do Santos, publicado na tarde desta sexta-feira (31), pouco antes da festa de apresentação, foi confirmado que Neymar usará a lendária camisa 10. Na sua primeira passagem, a impressionante atuação do craque ficou marcada pelo número 11.

