O Flamengo divulgou na tarde desta sexta-feira (31) a lista de jogadores relacionados para a final da Supercopa Rei, a antiga Supercopa do Brasil, neste domingo, no estádio Mangueirão, em Belém. A partida reúne frente a frente, em jogo único, o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil do ano anterior.

Novidade e ausência no Flamengo

Na lista rubro-negra constam 27 jogadores, sendo um deles a grande novidade da lista. O defensor Danilo foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na tarde desta sxeta e pode fazer sua estreia com a camisa rubro-negra. Danilo foi apresentado nesta quinta, antes da vitória sobre o Sampaio Corrêa, por 2 a 0, pela 6ª rodada do Campeonato Carioca.

Por outro lado, o meia Carlos Alcaraz. que marcou um dos gols no jogo desta quinta no Maracanã, está fora da lista de relacionados. O Flamengo anunciou também nesta sexta, a ida do argentino ao Everton, da Inglaterra, por empréstimo. Desta forma, o jogador não viaja com o elenco para Belém, onde será disputada a Supercopa Rei.

Confira a lista de relacionados do Flamengo

Goleiros: Rossi, Matheus Cunha, Dyogo Alves e Leo Nannetti

Zagueiros: Danilo, João Victor, Léo Ortiz e Léo Pereira

Laterais: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Varela e Wesley

Meias: Allan, Cleiton, Arrascaeta, De La Cruz, Erick Pulgar, Evertton Araújo, Gerson, Matheus Gonçalves e Pablo Lúcio

Atacantes: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Juninho, Luiz Araújo, Michael e Plata