Sambenedettese x Latina: onde assistir, horário e escalações
Sambenedettese x Latina: pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Sambenedettese e Latina se enfrentam no dia 11 de outubro, às 9h30, no Stadio Riviera delle Palme, pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No Grupo B da Serie C1 2026/2027, a Sambenedettese vem de vitória fora de casa contra o Grosseto por 3 a 1, além de derrota em casa para o Campobasso por 2 a 1 e empate fora contra a Pianese por 1 a 1.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 11 de outubro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Riviera delle Palme, San Benedetto del Tronto
Rodada: 9
Fase: Girone B
Do outro lado, o Latina vem de empate em casa contra o Ostiamare por 1 a 1 e derrota fora para a Reggiana por 1 a 0.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 11 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Riviera delle Palme, San Benedetto del Tronto
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Sambenedettese
Técnico: R. Boscaglia
T. Krapikas; S. Nicoli, L. Pezzola, M. Chelli e A. Zini; M. Piccoli, M. Touré e K. Candellori; L. Sgarbi, P. Marranzino e S. Magnaghi.
Latina
Técnico: G. Volpe
D. Mastrantonio; E. Ercolano, F. Marenco, M. Bruscagin e C. Sussi; R. De Ciancio, A. De Cristofaro e I. Lipani; G. Tomaselli, V. Plescia e J. Báez.
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