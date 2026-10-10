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Sambenedettese x Latina: onde assistir, horário e escalações

Sambenedettese x Latina: pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/10/2026 04:04
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Serie C1 2026/2027 - Sambenedettese x Latina
Onde assistir ao vivo a partida entre Sambenedettese e Latina pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Sambenedettese e Latina se enfrentam no dia 11 de outubro, às 9h30, no Stadio Riviera delle Palme, pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No Grupo B da Serie C1 2026/2027, a Sambenedettese vem de vitória fora de casa contra o Grosseto por 3 a 1, além de derrota em casa para o Campobasso por 2 a 1 e empate fora contra a Pianese por 1 a 1.

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FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 11 de outubro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Riviera delle Palme, San Benedetto del Tronto
Rodada: 9
Fase: Girone B

Do outro lado, o Latina vem de empate em casa contra o Ostiamare por 1 a 1 e derrota fora para a Reggiana por 1 a 0.

Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone B)
  • 📅 Data: 11 de outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Riviera delle Palme, San Benedetto del Tronto
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Sambenedettese
Técnico: R. Boscaglia
T. Krapikas; S. Nicoli, L. Pezzola, M. Chelli e A. Zini; M. Piccoli, M. Touré e K. Candellori; L. Sgarbi, P. Marranzino e S. Magnaghi.

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Latina
Técnico: G. Volpe
D. Mastrantonio; E. Ercolano, F. Marenco, M. Bruscagin e C. Sussi; R. De Ciancio, A. De Cristofaro e I. Lipani; G. Tomaselli, V. Plescia e J. Báez.

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