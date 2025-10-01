menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Mbappé alcança marca histórica no mês de setembro; veja

Atacante francês marcou 12 gols no período

Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/10/2025
13:00
imagem cameraKylian Mbappé marcou 12 gols em setembro (Foto: X / Real Madrid)
Kylian Mbappé marcou 12 gols em setembro pelo Real Madrid e seleção francesa.
Ele fez um hat-trick em Almaty, mas se sentiu insatisfeito por não marcar mais gols.
Com 60 gols na Champions League, Mbappé é o segundo mais jovem a alcançar essa marca.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Kylian Mbappé transformou setembro em um mês de muitos gols. O francês marcou, pelo menos, um gol em todas as partidas que disputou no período pelo Real Madrid e seleção francesa, totalizando 12 bolas nas redes. Harry Kane e Erling Haaland também alcançaram este feito impressionante.

Apesar do excelente desempenho, Kylian Mbappé não se mostra totalmente satisfeito. Em Almaty, na última terça-feira (30), depois de marcar um hat-trick, o francês se culpou por não ter marcado mais:

"É normal que eu fique bravo com erros, um jogador como eu com cinco chances… Quero marcar cinco gols e tenho que marcar cinco gols, é por isso que o Madrid me comprou", disse o camisa 10 do Real Madrid após a goleada por 5 a 0 na Liga dos Campeões.

Mbappé comemorando o gol marcado na Champions League no jogo contra o Marseille (Foto: Thomas Coex/AFP)
Mbappé já aparece em lista de recordistas da Champions

Os números de Kylian Mbappé já o colocam na história da Champions League. Com o hat-trick, o atacante de 26 anos chegou a 60 gols na competição em apenas 89 partidas, mais rápido do que ídolos merengues, como Cristiano Ronaldo (98 jogos), Benzema (111) e Raúl (115). Além disso, Mbappé se converteu no segundo jogador mais jovem a alcançar esse feito, atrás apenas por Lionel Messi.

  • Lionel Messi (80 jogos)
  • Robert Lewandowski (85 jogos)
  • Kylian Mbappé (89 jogos)
  • Cristiano Ronaldo (98 jogos)
  • Karim Benzema (111 jogos)
  • Raúl (115 jogos)

Portanto, Kylian Mbappé começa a se posicionar entre os maiores artilheiros da história da Champions: Cristiano (140 gols), Messi (129), Lewandowski (105), Benzema (90) e Raúl (71). Prestes a completar 27 anos, o francês pode sonhar em se aproximar consideravelmente do topo.

