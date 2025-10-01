Mbappé alcança marca histórica no mês de setembro; veja
Atacante francês marcou 12 gols no período
Kylian Mbappé transformou setembro em um mês de muitos gols. O francês marcou, pelo menos, um gol em todas as partidas que disputou no período pelo Real Madrid e seleção francesa, totalizando 12 bolas nas redes. Harry Kane e Erling Haaland também alcançaram este feito impressionante.
Apesar do excelente desempenho, Kylian Mbappé não se mostra totalmente satisfeito. Em Almaty, na última terça-feira (30), depois de marcar um hat-trick, o francês se culpou por não ter marcado mais:
"É normal que eu fique bravo com erros, um jogador como eu com cinco chances… Quero marcar cinco gols e tenho que marcar cinco gols, é por isso que o Madrid me comprou", disse o camisa 10 do Real Madrid após a goleada por 5 a 0 na Liga dos Campeões.
Mbappé já aparece em lista de recordistas da Champions
Os números de Kylian Mbappé já o colocam na história da Champions League. Com o hat-trick, o atacante de 26 anos chegou a 60 gols na competição em apenas 89 partidas, mais rápido do que ídolos merengues, como Cristiano Ronaldo (98 jogos), Benzema (111) e Raúl (115). Além disso, Mbappé se converteu no segundo jogador mais jovem a alcançar esse feito, atrás apenas por Lionel Messi.
- Lionel Messi (80 jogos)
- Robert Lewandowski (85 jogos)
- Kylian Mbappé (89 jogos)
- Cristiano Ronaldo (98 jogos)
- Karim Benzema (111 jogos)
- Raúl (115 jogos)
Portanto, Kylian Mbappé começa a se posicionar entre os maiores artilheiros da história da Champions: Cristiano (140 gols), Messi (129), Lewandowski (105), Benzema (90) e Raúl (71). Prestes a completar 27 anos, o francês pode sonhar em se aproximar consideravelmente do topo.
